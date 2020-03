Google et Adidas vont lancer des semelles connectées pour le football

Jacquard, la filiale de Google qui travaille depuis 2015 sur des textiles connectés, vient de s’allier avec Adidas et EA Sport pour une collaboration originale. Le 10 mars prochain, la firme de Moutain View dévoilera des semelles connectées qui devraient ravir les passionnés de football.

Intégration sur FIFA Mobile

Fin février, une première annonce de cette collaboration avait été partagée sur le Twitter de Google, mais rien ne laisser penser qu’il allait s’agir de semelles connectées. Après avoir sorti une veste en collaboration avec Levi’s et un sac à dos avec Yves Saint Laurent, Google Jacquard allait revenir en 2020 avec un produit visiblement tourné vers le football.

À quelques jours seulement de la révélation officielle, la nature de cette nouveauté vient de fuiter. Le site spécialiste Footy Headlines a pu mettre la main sur des photos du produit, qui ont par la suite été partagées sur la toile. Par la même occasion, des comptes Twitter ont relayé le teaser officiel du produit, en y dévoilant des visuels sur le produit et sur ses technologies embarquées. Dans l’emballage, on peut voir une paire de semelles, ainsi que le fameux Jacquard Tag – le mini-ordinateur permettant de faire un relais entre l’objet et le smartphone – ici orné du logo Adidas, et s’intégrant directement dans la semelle.

Peu d’éléments ont été partagés sur l’utilité du produit, mais l’on sait désormais que les semelles permettront de mesurer « votre toucher, votre contrôle, votre vitesse et vos coups de pied », lorsque vous pratiquerait du foot. Ensuite, les statistiques seront relayés sur l’application FIFA Mobile (disponible sur iOS et Android), pour « améliorer les performances virtuelles de votre équipe », relayaient nos confrères de 9to5Google.

« Des défis réels »

Pour autant, l’objet connecté pourrait aller plus loin que la seule expérience virtuelle du jeu de EA Sport. Sur l’emballage, il est annoncé la possibilité de « participer à des défis réels », ce qui laisse à croire que ces semelles pourraient peut-être servir à une activité physique plus classique, et dans la vraie vie. Nous aurons notre réponse mardi prochain, l’occasion d’en savoir également plus sur les prix de ce nouveau produit.