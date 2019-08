Google Home Mini : bientôt de retour, mais en version Nest Mini

La Google Home Mini remplacée par la Nest Mini

Lancée en France en 2017 au tarif de 59 euros, Google Home Mini est une (toute) petite enceinte connectée, reprenant le principe de fonctionnement d’une Google Home classique. En fin d’année dernière, on apprenait que la mini enceinte de Google se classait en tête des ventes, avec désormais une part de marché de 25% environ aux Etats-Unis.

Prochainement, le géant Google va lancer une nouvelle version de son enceinte Home Mini qui, selon 9to5Google, changera d’appellation pour devenir : Nest Mini. Cette dernière pourrait être lancée dès le mois d’octobre, aux côtés de la nouvelle génération de Pixel 4.

Selon le magazine, la nouvelle enceinte connectée n’offrira pas beaucoup de modifications, côté look, par rapport à la Google Home Mini actuelle. Elle pourrait être un tout petit peu plus large, et proposera les mêmes fonctionnalités. Il s’agira toujours pour Google de vendre une petite enceinte capable de proposer tous les services de Google Assistant, à un tarif très abordable.

Meilleur son et détecteur de présence ?

La future Nest Mini pourrait également disposer d’un petit support permettant de fixer aisément l’enceinte sur un mur. On y retrouverait également un port jack 3,5 mm pour y relier n’importe quel terminal compatible. Pratique pour tous eux qui ne sont pas forcément à l’aise avec le Bluetooth.

Selon les rumeurs, cette Nest Mini offrirait également « un meilleur son« , sans plus de précision toutefois. Enfin, la Nest Mini pourrait également détecter la présence d’une personne à proximité, pour sortir automatiquement du mode Veille.

Il faudra toutefois patienter encore quelques semaines pour découvrir les plans de Google pour la fin d’année qui se profile, avec notamment un Pixel 4 évidemment très attendu par les amateurs de photo. Rappelons que le géant américain a récemment lancé en France son nouveau Nest Hub, doté d’un écran, et affiché au tarif de 129 euros chez nous.