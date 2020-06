Google lance de nouvelles fonctionnalités d’Android pour améliorer le sommeil

Depuis le début de la pandémie, Google n’a cessé d’adapter des produits et des services à cette situation exceptionnelle. Et la dernière nouveauté en date est un ensemble de fonctionnalités destiné à aider les utilisateurs du système d’exploitation Android à mieux dormir. En effet, la firme indique qu’en avril et au mois de mai, les recherches sur l’insomnie ont explosé sur son moteur de recherche.

De ce fait, Google lance une nouvelle fonctionnalité appelée Bedtime (« Heure du coucher ») sur le système d’exploitation Android. Cette fonctionnalité est intégrée à l’application « Bien-être numérique » qui aide les utilisateurs de l’OS à avoir des rapports plus équilibrés avec les nouvelles technologies, et est une version améliorée d’une fonctionnalité qui existait déjà sur cette application.

Cette application proposait déjà un mode qui active la fonctionnalité « ne pas déranger » pour bloquer les notifications, et qui fait basculer l’écran en mode noir et blanc, lorsqu’il est temps de se coucher. Et avec Bidetime, il sera possible de mieux contrôler ce mode. Par exemple, il est possible de configurer le smartphone pour que celui-ci active le mode « Bedtime » lorsque l’appareil est branché à un chargeur, de fixer les heures, ou bien de créer un raccourci pour activer le mode manuellement. Cette nouveauté est déjà en cours de déploiement sur les smartphones qui sont compatibles avec l’application Bien-être numérique.

Sinon, Google a également ajouté un nouvel onglet dédié au sommeil dans son application Horloge. Cet onglet vous permettra de contrôler vos réveils et vos heures de coucher, et de calculer ou d’ajuster vos heures de sommeil. Une fonctionnalité vous permet aussi de faire jouer une musique douce via les applications comme Calm, Spotify ou YouTube Music juste avant l’heure du coucher qui est prévu.

Si vous dépassez vos heures de coucher, il sera possible d’avoir des données précises sur les applications que vous avez utilisées alors que vous deviez vous coucher. Et pour le réveil, l’application Horloge propose un système de réveil avec lequel l’écran change progressivement de couleur 15 minutes avant que l’alarme ne sonne.

Cette nouvelle fonctionnalité est disponible aujourd’hui sur les smartphones Pixel, et arrivera sur les autres appareils sous Android, via l’application Horloge, plus tard. Des fonctionnalités pour améliorer le sommeil ont également été intégrées à YouTube et à Family Link, l’application de contrôle parental d’Android.

Le plein de nouveautés pour les smartphones Pixel

Sinon, Google vient aussi de lancer une série de nouvelles fonctionnalités spécifiquement pour ses smartphones Pixel. Et parmi ces nouveautés, il y a une amélioration de l’algorithme d’économie d’énergie sur les appareils de la firme de Mountain View. « Désormais, la batterie adaptative sur Pixel 2 et les appareils plus récents peuvent prédire quand votre batterie s’épuisera et réduire davantage l’activité en arrière-plan pour garder votre Pixel chargé plus longtemps », explique Tok Tokuda, Technical Program Manager.

Google va aussi proposer une nouvelle fonctionnalité destinée à améliorer la sécurité de ses utilisateurs. « Par exemple, si vous êtes sur le point de faire une course ou une randonnée seul, un contrôle de sécurité vous assurera que vous êtes revenu en toute sécurité. Si vous ne répondez pas à l’enregistrement prévu, l’application alertera vos contacts d’urgence », indique Tokuda.