Google lance une deuxième preview d’Android 11, avec quelques nouveautés

Alors que la majorité des smartphones Android ne tourne pas encore sous Android 10, Google prépare déjà la prochaine mouture du système d’exploitation, Android 11. Il y a un mois, la firme de Mountain View publiait la première preview d’Android 11, afin que les développeurs puissent envoyer des feedback et en même temps commencer à adapter leurs applications aux changements apportés par cette nouvelle mouture.

Avec la première preview d’Android 11, Google a commencé à tester de nouvelles fonctionnalités pour la 5G, des mécanismes pour adapter les apps aux nouveaux designs d’écran, des nouveautés pour les apps de messagerie et les notifications, ainsi que des améliorations pour la protection de la vie privée.

Bien évidemment, comme il ne s’agit encore que d’une preview, Android 11 n’est pour le moment pas approprié pour une utilisation normale dans la vie quotidienne, et celle-ci n’est recommandée que pour les développeurs. Actuellement, Android 11 peut être installé « manuellement » sur le Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a et Pixel 4.

Une seconde preview avec des nouveautés à tester pour les développeurs

Aujourd’hui, un mois après la sortie de la première preview d’Android 11, Google en publie une seconde, toujours destinée aux développeurs. D’ailleurs, la plupart des nouveautés concernent surtout les développeurs d’apps, qui peuvent profiter de nouvelles API.

La 5G State API, par exemple, permet aux développeurs d’optimiser l’expérience de leurs applications lorsque l’utilisateur est connecté à la 5G. Une autre API permettra aux applications de connaître l’angle de courbure sur les smartphones pliables, ce qui devrait permettre aux développeurs d’adapter les interfaces de leurs produits. Google annonce également des améliorations pour les fonctionnalités qui permettront aux développeurs de proposer des apps qui trient les appels téléphoniques. Des améliorations en matière de protection de la vie privée et d’intelligence artificielle sont aussi évoquées. En substance, aucune nouveauté importante pour les utilisateurs, mais plutôt de nouveaux outils pour que les développeurs puissent améliorer leurs applications.

Comme nous l’évoquions précédemment, Google va lancer de nouvelles versions preview ou beta d’Android 11 tous les mois. Une autre preview est déjà prévue pour le mois d’avril et au mois de mai, une beta sera publiée. Et à partir du mois de juin, la beta devrait être relativement stable, en vue d’une sortir officielle d’Android 11 au troisième trimestre.

Et si pour le moment, il n’est possible de tester Android 11 que sur les smartphones Pixel, Google devrait, plus tard, annoncer la disponibilité en beta ou en preview de cette mouture de son système d’exploitation sur des appareils d’autres marques.