Google publie la première preview d’Android 11, voici les nouveautés

Chaque année, Google publie la preview de la prochaine mouture d’Android plusieurs mois avant la sortie de la version finale. Mais avec Android 11, la firme de Mountain View a fait un effort pour que cette preview soit disponible plus tôt que d’habitude.

Alors qu’en 2019, la première preview d’Android Q n’était disponible qu’au mois de mars, cette année, celle d’Android 11 est sortie cette semaine.

Mais pour le moment, cette preview n’est recommandée qu’aux développeurs, pour que ceux-ci puissent tester les changements de comportement du système d’exploitation sur les apps. D’autre part, Android 11 ne peut, pour le moment, être installé que sur les smartphones Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a et Pixel 4. Éventuellement, cette liste devrait s’allonger progressivement avec l’arrivée des modèles d’autres marques et Google devrait aussi petit à petit ajouter de nouvelles fonctionnalités à tester en preview ou en beta.

En attendant, les nouveautés de cette première preview d’Android 11 nous donnent déjà une idée des changements qui vont réellement s’applique après la sortie de la version stable, au troisième trimestre.

Le système d’exploitation Android s’adapte à la 5G

La 5G est l’une des principales thématiques du secteur high-tech, cette année. Et si des modèles sous Android utilisent déjà la 5G, Android 11 apportera quelques améliorations pour les développeurs d’applications tierces ainsi que pour les utilisateurs de ces applications.

Par exemple, Google teste une API qui permettra aux applications de savoir si l’utilisateur est sur une connexion 5G réellement illimitée. Si c’est le cas, les applications pourront se permettre d’utiliser plus de données mobiles, en affichant une meilleure résolution ou une meilleure qualité du contenu.

La preview d’Android 11 propose également une API qui donne aux applications une estimation de la bande passante disponible sur le smartphone de l’utilisation. Cette information peut aussi être utilisée afin d’adapter la qualité du contenu en fonction de la connexion disponible.

Android 11 s’adapte également aux nouveaux designs d’écran

En 2019, on a vu arriver des smartphones Android avec de nouveaux designs d’écran, comme la bulle percée sur l’écran pour la caméra frontale (Galaxy S10 et Galaxy Note 10), ou les écrans « waterfall display » (des écrans incurvés comme celui du Mate 30 Pro).

Google adapte son système d’exploitation à ces nouveaux designs et avec la preview d’Android 11, une nouvelle API permet également aux développeurs d’exploiter les écrans « waterfall display » qui sont étendus sur la tranche.

Messagerie et notifications

Avec Android 10, Google a amélioré l’expérience de messagerie sur son système d’exploitation, par exemple, avec la généralisation des bulles flottantes à la Facebook Messenger.

Avec la preview d’Android 11, la firme de Mountain View poursuit ces efforts. Par exemple, sur les notifications, il y aura une section dédiée aux « conversations ». Et lorsqu’on répond à des messages via les notifications, il sera possible (à condition que l’app utilisée prenne cette nouveauté en charge) d’envoyer des images via un copier-coller.

Sécurité et vie privée

La vie privée ne sera pas en reste sur Android 11. En effet, Google teste aussi quelques nouveautés dans ce domaine, par exemple dans la gestion des données sur les stockages externes, dans la gestion des partages de données entre applications tierces ou encore dans la gestion des capteurs biométriques.

De plus, en ce qui concerne les autorisations d’accès aux données pour les applications, Google propose une nouvelle option aux utilisateurs.

Pour rappel, avec Android 10, Google a introduit une fonctionnalité qui permet de n’autoriser l’accès à la géolocalisation que lorsqu’une application est active.

Avec Android 11, une nouvelle option permet de ne partager des données sensibles avec une application tierce qu’une fois. Lorsque l’utilisateur ferme cette application, celle-ci devra redemander l’accès à ces données. Cette nouvelle option ne concerne pas que la géolocalisation, mais aussi la caméra et le micro.

Du nouveau concernant le projet Mainline

Avec le projet Mainline, Google vise à mettre à jour certaines parties du système d’exploitation plus rapidement en déployant ces mises à jour comment s’il s’agissait de mises à jour d’application.

Et avec Android 11, Google progresse dans ce domaine puisque la nouvelle mouture ajoute 12 nouveaux modules du système d’exploitation. Pour ces parties d’Android, les mises à jour pourront se faire plus vite via le Play Store.

Une date de sortie

Sinon, Google a aussi dévoilé un calendrier pour la sortie des prochaines preview ou beta d’Android 11, ainsi que celui de la version stable.

Deux autres preview sortiront en mars et en avril, puis Android 11 entrera dans la phase beta (un pas franchi vers la stabilité) en mai.

Quant à la version finale, celle-ci est prévue pour le troisième trimestre 2020, après le mois de juin.