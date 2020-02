Android 11 : bientôt, les permis de conduire sur mobile ?

Google vient de publier la première preview d’Android 11 et si celle-ci n’est pas encore utilisable, sauf pour les développeurs qui veulent tester les changements qui affecteront leurs apps, la preview nous donne néanmoins quelques aperçus des nouveautés qui seront apportées par cette prochaine mouture du système d’exploitation.

Et dans l’annonce de cette première preview d’Android 11, Google évoque à nouveau le développement d’une fonctionnalité qui permettra de dématérialiser les documents d’identification, comme les permis de conduire, sur les smartphones Android.

Du nouveau concernant les pièces d’identité sur Android

Pour rappel, les médias ont commencé à parler des travaux de Google dans ce domaine l’année dernière.

En mars 2019, nos confrères de XDA ont découvert dans le code du système d’exploitation une nouvelle API baptisée IdentityCredential qui devrait permettre de stocker virtuellement des pièces d’identité sur les smartphones Android.

Puis, quelques mois plus tard, la firme de Mountain View a confirmé ces travaux. “Au-delà d’Android Q, nous cherchons à ajouter la prise en charge de l’identification électronique pour les applications mobiles, afin que votre téléphone puisse être utilisé comme identifiant, tel qu’un permis de conduire”, indiquait Google dans un billet publié à l’occasion de la conférence Google I/O 2019.

Néanmoins, la firme admettait qu’il s’agit d’un travail de longue haleine, étant donné les exigences en matière de sécurité et d’intégration. D’autre part, la fonctionnalité nécessite aussi des collaborations avec l’ISO pour la cryptographie et la standardisation.

Et pour le moment, on ne sait toujours pas quand cette possibilité de dématérialiser les documents d’identification pourrait être disponible pour le grand public.

Cependant, du progrès a été fait, comme l’indique Google dans le billet publié cette semaine pour annoncer la première preview d’Android 11. En effet, dans la liste des nouveautés, la firme indique que : « Android 11 ajoute la prise en charge de la plate-forme pour le stockage sécurisé et la récupération de documents d’identification vérifiables, tels que les permis de conduire mobiles conformes à la norme ISO 18013-5. »

Si pour le moment, on a peu de détails, Google indique qu’il en dira plus bientôt.

Peut-on espérer que cette fonctionnalité sera disponible sur la version finale d’Android 11 ? Pour rappel, cette version finale arrivera au troisième trimestre, après le mois de juin. Et entretemps, d’autres preview ou beta d’Android 11 seront publiées. Et celles-ci pourraient nous en dire plus sur la fonctionnalité de stockage de documents officiels.