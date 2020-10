Google lance une nouvelle fonctionnalité pour sécuriser votre compte

Cela fait des années que Google est en mesure de détecter les activités suspectes sur votre compte. Lorsque ce type d’activité est détecté et qu’il est possible que votre compte ait été piraté, la firme peut vous prévenir.

Dans un premier temps, ces alertes se faisaient par e-mail. Mais par la suite, Google a utilisé le système de notification d’Android pour prévenir ses utilisateurs. En effet, en cas d’activité suspecte, le temps est précieux. Plus vite l’utilisateur agit, moins il a de chances de perdre son compte.

D’ailleurs, Google explique que lorsqu’il a commencé à envoyer des alertes via des notifications sur Android à la place des e-mails, le nombre de personnes qui réagissent à ces alertes dans un délai d’une heure a été multiplié par 20. Et avec la nouvelle fonctionnalité que la firme lance cette semaine, ces alertes pourront avoir encore plus de visibilité, ce qui peut inciter l’utilisateur à agir encore plus vite en cas d’activité suspecte.

« Lorsque nous détectons un grave problème de sécurité du compte Google, nous afficherons automatiquement une alerte dans l’appli Google que vous utilisez et vous aiderons à y remédier. Pas besoin de vérifier les e-mails ou les alertes de votre téléphone. Les nouvelles alertes sont résistantes à l’usurpation d’identité, vous pouvez donc toujours être sûr qu’elles proviennent de nous. Nous commencerons un déploiement limité dans les semaines à venir et prévoyons de nous développer plus largement au début de l’année prochaine », annonce Rahul Roy-Chowdhury, vice-président chez Google.

Chrome vous prévient si votre mot de passe apparaît dans une fuite de données et Google Assistant se dote d’un mode invité

Cette fonctionnalité proposée pour mieux sécuriser le compte Google est annoncée alors que de son côté, le navigateur Chrome sur mobile vient de se doter d’une fonctionnalité visant à protéger les comptes des utilisateurs sur d’autres services. Depuis un moment, la version pour ordinateur de Chrome dispose d’une fonctionnalité qui peut alerter l’utilisateur si son mot de passe apparaît dans une fuite de données.

Et désormais, cette fonctionnalité est également disponible sur les versions iOS et Android du navigateur. Des fonctionnalités similaires existent déjà sur d’autres sites et applications. Cependant, étant donné le nombre de personnes qui utilisent Chrome dans le monde, la mise à jour de Google devrait avoir un impact significatif.

Quant à Google Assistant, il vient de se doter d’un nouveau mode appelé « Guest mode ». Le fonctionnement de ce mode rappelle un peu le mode incognito sur Chrome puisque quand celui-ci est activé, Google Assistant ne sauvegarde pas de traces des requêtes de l’utilisateur.

« Avec une commande vocale simple, vous pouvez activer le mode Invité, et vos interactions avec l’Assistant dans ce mode ne seront pas enregistrées dans votre compte. Vous pouvez désactiver le mode Invité à tout moment pour profiter à nouveau de l’expérience complète et personnalisée de l’Assistant Google », explique Roy-Chowdhury.