Google Maps localise les stations de vélo en libre-service dans 24 villes, dont Lyon

Les vélos en libre-service facilitent énormément les déplacements dans les villes. Et désormais, Google Maps donne un coup de pouce à ceux qui utilisent ce mode de transport. En effet, la firme de Mountain View vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité de Google Maps qui permet de localiser les stations où ces vélos sont disponibles.

« De New Taipei City à Toronto, vous pouvez désormais utiliser Google Maps pour localiser les stations de vélos partagés et déterminer le nombre de vélos disponibles près de chez vous. Vous pouvez également savoir s’il ya un espace vide dans une station proche de votre destination pour que vous puissiez laisser votre vélo. Tout cela est rendu possible grâce à l’intégration d’un nouveau flux de données mondial sur le partage de vélos directement dans Google Maps, grâce à un partenariat avec Ito World », explique Andrew Hyatt, développeur chez Google Maps.

Lyon parmi les villes concernées

Google débute le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité aujourd’hui dans 24 villes dans 16 pays différents (dont Lyon, en France). Voici toutes les villes où vous pourrez utiliser Google Maps pour gérer vos déplacements en vélo, sur Android et iOS : Barcelone, Berlin, Bruxelles, Budapest, Chicago, Dublin, Hambourg, Helsinki, Kaohsiung, Londres, Los Angeles, Lyon, Madrid, Mexico, Montréal, Ville de New Taipei, New York, Rio de Janeiro, Région de la baie de San Francisco, São Paulo, Toronto, Vienne, Varsovie et Zurich.

Google Maps ne cesse de lancer de nouvelles fonctionnalités pour aider les citadins dans leurs déplacements. Cette fonctionnalité pour les vélos en libre-service s’ajoute à d’autres récentes nouveautés, comme une fonctionnalité qui vous permet d’éviter les trains et les bus bondés.