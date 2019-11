Google Maps traduira automatiquement les noms des lieux lorsque vous vous trouvez à l’étranger

Depuis son lancement il y a 15 ans, Google Maps n’a cessé de s’améliorer. L’outil de la firme de Mountain View est désormais incontournable dans la vie de ses utilisateurs. L’entreprise vient justement de communiquer sur une innovation fort utile. Google Translate sera en effet intégré à Google Maps pour permettre une meilleure traduction des lieux lorsque vous vous trouvez à l’étranger. Cette mise à jour sera disponible d’ici la fin du mois sur Android et iOS. Le géant de la Tech s’en est expliqué dans un billet de blog :

Nous rapprochons Google Maps et Google Translate. Ce mois-ci, nous ajoutons une nouvelle fonctionnalité de traduction qui permet à votre téléphone de prononcer le nom et l’adresse d’un lieu dans le jargon local. Appuyez simplement sur le bouton du nouveau haut-parleur à côté du nom du lieu ou de l’adresse, et Google Maps le dira à voix haute, ce qui simplifiera davantage votre prochain voyage. Et lorsque vous souhaitez avoir une conversation plus approfondie, Google Maps vous connectera rapidement à l’application Google Traduction.