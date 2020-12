Google News Showcase vous donnera accès à des articles qui sont normalement payants

Google est souvent critiqué pour la façon dont il utilise les extraits des contenus de presse sur Google News. Et afin de mettre fin à cette polémique, la firme a annoncé, cette année, qu’il va verser un milliard de dollars sur trois ans à des éditeurs partenaires.

Par la même occasion, Google a annoncé un nouvel onglet de Google News, appelé News Showcase, qui permettra à l’utilisateur de profiter d’une nouvelle expérience créée en partenariat avec ces éditeurs partenaires. Ainsi, Google apaise les tensions entre Google News et les médias, tout en développant un produit capable de rivaliser avec des produits comme Apple News+.

En tout cas, le projet avance bien, et de plus en plus de médias embarquent dans cette nouvelle aventure avec Google. Et cette semaine, la firme de Mountain View donne de nouvelles informations au sujet de cette expérience sur Google News Showcase.

Bientôt, un accès à des articles qui sont normalement payants

Google indique qu’il proposera bientôt un accès à des contenus payants sur News Showcase, en partenariat avec quelques éditeurs. « Les paywalls sont un élément crucial des stratégies de revenus de certains éditeurs. Pour atteindre cet objectif, nous paierons les partenaires participants pour qu’ils fournissent un accès limité au contenu soumis à un mur payant aux utilisateurs de News Showcase », indique Alex Cox, product manager.

Cependant, l’utilisateur devra en retour s’inscrire auprès des éditeurs, l’objectif étant de permettre à ces éditeurs de construire des relations avec les lecteurs. En tout cas, l’accès à des articles normalement payants devrait inciter plus d’internautes à accéder à l’onglet News Showcase.

De plus, cet onglet affichera également des curations de contenu qui ont été sélectionnées par les éditeurs que l’utilisateur suit. Et alors que News Showcase n’était disponible que sur l’application Android, l’onglet sera bientôt accessible sur iOS, sur news.google.com, ainsi que sur Discover.

Le programme de Google séduit de plus en plus de médias

Pour que le nouveau projet de Google soit un succès, celui-ci doit embarquer un maximum de médias. Et la bonne nouvelle, c’est que depuis l’annonce de News Showcase il y a deux mois, le nombre d’éditeurs a doublé. Il y en a maintenant presque 400.

Et alors que la firme de Mountain View avait des difficultés à trouver un accord avec les médias français, celle-ci est parvenue à embarquer Le Monde, Courrier International, L’Obs, Le Figaro, Libération et L’Express dans son programme.

« Alors que 2020 touche à sa fin, il est encourageant de constater les progrès de News Showcase et l’enthousiasme des éditeurs et des lecteurs du monde entier. Nous continuerons à participer et à intégrer les commentaires au fur et à mesure que nous développons des fonctionnalités et développons le produit pour contribuer à la durabilité future de nos partenaires de presse », écrit Alex Cox.

Et côté lecteurs, les premiers indicateurs sont aussi encourageants. En Allemagne et au Brésil, où l’onglet a déjà été déployé, les éditeurs partenaires observeraient un fort niveau d’engagement des lecteurs.

« News Showcase est un projet très important pour amplifier notre présence numérique », déclare José Roberto de Toledo, rédacteur en chef de piauí, un magazine mensuel national au Brésil. « D’un côté, il offre un nouveau canal important pour plus de gens pour connaître le contenu produit par le magazine. D’un autre côté, cela nous donne les conditions financières pour investir encore plus dans la production de contenu, pour amplifier nos offres. Tous ensemble, nous espérons accroître la pertinence et l’influence de piauí. »