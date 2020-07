Ça y est, Apple News se lance dans le contenu audio

Lorsqu’Apple a lancé Apple News, il s’agissait d’un service comparable à Flipboard ou Google News sur lequel les utilisateurs d’iPhone peuvent aller pour consulter gratuitement des articles de presse en ligne. Mais ensuite, Apple a lancé Apple News+, un abonnement qui permet aux utilisateurs d’Apple News d’avoir accès à des contenus premium et à des articles de magazines. Et maintenant, Apple News se met également au contenu audio.

Dans un communiqué publié cette semaine, la firme de Cupertino annonce une nouvelle fonctionnalité appelée « Audio Stories » (ou articles audio) pour les abonnées de l’offre payante d’Apple News+. « À partir d’aujourd’hui, Apple News produira une vingtaine d’histoires audio par semaine dans un large éventail d’intérêts. Racontées par des comédiens professionnels de la voix, ce sont des versions audio de certains des meilleurs reportages et longs articles publiés par Esquire, Essence, Fast Company, GQ, New York Magazine, Sports Illustrated, TIME, Vanity Fair, Vogue, Wired et plus, et des journaux dont le Los Angeles Times et le Wall Street Journal. Les histoires audio sont désormais disponibles pour les abonnés d’Apple News + aux États-Unis », indique la firme de Cupertino.

Mais ce n’est pas tout. En effet, pour les utilisateurs qui accèdent gratuitement à Apple News, la firme propose également une fonctionnalité appelée « Apple News Today », une sorte de résumé, au format audio, de l’actualité.

Sur l’application Apple News, un onglet a été créé pour faciliter l’accès à ces contenus audio. Le lecteur est assez similaire à celui qu’on a sur l’application Podcast pour l’iPhone. D’ailleurs, si ces nouveautés d’Apple News se focalisent surtout sur l’actualité, cela semble une façon pour Apple de surfer sur la popularité du format podcast, sur lequel d’autres sociétés, comme Google et Spotify, misent énormément. Et puisque l’application Apple News inclut maintenant du contenu audio, celle-ci débarque également sur CarPlay, afin de permettre aux utilisateurs d’écouter les articles audio ainsi que les résumés de l’info lorsqu’ils conduisent.

Apple veut mettre l’accent sur l’actualité locale

En plus des contenus audio, Apple indique également son intention de mettre en avant des contenus des médias locaux. Pour commencer, une nouvelle section dédiée à ce type de contenu sera disponible pour les utilisateurs dans 5 grandes villes américaines. Mais l’objectif de l’entreprise semble être d’étendre petit à petit cette fonctionnalité à d’autres villes.

Pour rappel, Apple News est actuellement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, et au Canada. Pour le moment, on ne sait pas quand cette application pourrait débarquer dans l’Hexagone.