Google, numéro un de la maison connectée en Europe

Alors que les appareils connectés pour la maison sont de plus en plus populaires dans le monde, Google commence également à asseoir sa domination dans ce marché à fort potentiel, en particulier en Europe.

En effet, comme le rapporte IDC dans une étude sur le marché des objets connectés pour la maison, au premier trimestre 2019, Google était numéro un de ce marché, devant Samsung et Amazon.

Au total, Google aurait expédié plus de 3,5 millions d’appareils en Europe, ce qui correspond à une part de marché de 16,8 %, contre 13,4 % pour Samsung et 13,2 % pour Amazon.

Google Assistant vs. Alexa en Europe

« Google a connu un trimestre remarquable et a été le grand gagnant du premier trimestre, marquant une étape importante en Europe », explique Antonio Arantes, senior research analyst chez IDC. « Google continue de s’étendre dans de nouveaux pays et prend en charge de nouvelles langues natives à un rythme plus rapide qu’Amazon. Cela contribue également à renforcer sa position sur les plates-formes d’assistant vocal. Google Assistant était présent dans 49,2% de tous les haut-parleurs intelligents vendus en Europe au premier trimestre de 2019. Entre-temps, Amazon rencontrait des problèmes d’approvisionnement, Amazon Echo Dot étant en rupture de stock dans certains pays pendant plusieurs semaines, ce qui laissait de la place pour les produits Google Home. »

Lorsqu’on parle d’objets connectés pour la maison, les enceintes connectées sont bien entendu sur le premier plan. D’après IDC, 15,8 % des objets connectés vendus au premier trimestre étaient des enceintes connectées (soit 3,35 millions d’unités).

Et les appareils Google Home représentaient 45.1% de toutes les enceintes connectées vendues en Europe durant le trimestre, contre 41,8 % pour les appareils Amazon Echo.

Mais IDC prédit également que pour le reste de l’année, Alexa sera encore l’assistant numérique dominant sur ce marché. Google Assistant ne serait la plate-forme numéro une qu’en 2022.