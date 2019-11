Google Pixel 4 vs Pixel 3 : comparatif et différences

En l’espace de trois générations, il est devenu l’une des références en matière de photophone. Le Pixel, alias le smartphone développé entièrement par Google, vient de sortir la quatrième génération de son produit, permettant enfin à Google de proposer plusieurs capteurs photo sur son smartphone. Il était attendu au tournant sur ce plan-là, mais également sur les petits défauts en matière d’autonomie et de luminosité de son écran, qu’accusait la précédente génération. Malheureusement, force est de constater que ses évolutions n’ont pas été aussi franches que ce que l’on pouvait imaginer. Sur certains points même, nous serions presque à préférer le Pixel 3.

Cela tombe bien, dans ce comparatif, nous allons chercher à mettre en avant les différences entre le Google Pixel 3 et le nouveau Pixel 4. Bien que son prix de départ était plus élevé, le Pixel 3 est aujourd’hui bien moins cher que le nouveau Pixel 4. Cet avantage lui permettra-t-il de se montrer plus attractif ? Ou les nouveautés du Pixel 4 seront suffisantes pour l’emporter ? Si vous hésitez à vous acheter le nouveau Pixel 4 plutôt que le Pixel 3, ce comparatif entre les points communs et différences des Google Pixel 4 et Pixel 3 devrait vous permettre de vous faire votre propre avis.

Comparatif : Google Pixel 4 ou Pixel 3 ?

Différences sur leur design et dimensions

Il n’y a pas à dire. Sur la partie arrière, le nouveau Google Pixel 4 est sensiblement proche du dessin des nouveaux iPhone 11 Pro. Le module photo – désormais à double capteurs – prend une disposition carrée, et le form factor du terminal est maintenant plus anguleux que ce qu’il n’était auparavant sur le Pixel 3. Au niveau de l’écran, on notera que la dalle proposant une résolution de 2280 x 1080 pixels est maintenant bord à bord sur la partie basse de l’écran. Mais la partie haute ne propose toujours pas d’encoche, nous y reviendrons dans ce comparatif.

Autrement, on appréciera la nouvelle finition en acier inoxydable entourant l’intégralité du nouveau Google Pixel 4. Sur le Pixel 3, la sensation un petit peu bas de gamme du plastique en refroidissait beaucoup quant à un potentiel achat, alors qu’à ce prix, la concurrence proposait des matériaux plus nobles.

Sur la partie des dimensions, les différences entre le Google Pixel 4 et le Pixel 3 sont très légères. Le Pixel 4 grandit un petit peu de partout, que ce soit en longueur (+ 1,5 mm), en largeur (+ 0,6 mm) et en épaisseur (+ 0,3 mm). Des augmentations qui ne changent en rien l’aspect compact du téléphone. Il devrait correspondre à tous les profils en termes de prise en main, comparé aux Pixel 3 et Pixel 4 dans leur version XL plus grande.

Technologie et performance de l’écran

Revenons sur la face du nouveau Pixel 4, en nous penchons sur les différences liées aux technologies de l’écran des Google Pixel 4 et Pixel 3. La première chose à noter concerne la nouveauté la plus importante : désormais, l’écran AMOLED du Pixel 4 embarque le taux de rafraîchissement à 90 Hz. Cette capacité permet une fluidité accrue, et depuis que OnePlus a initié la tendance, la plupart des smartphones haut de gamme prônent cet technologie permis leur attirail. Sur le Google Pixel 4, la fluidité est bien au rendez-vous. Notez tout de même que Google désactive ce taux de rafraîchissement passé un certain seuil de luminosité de l’écran. Il faudra donc pousser le curseur assez haut pour en profiter, au grand dam de la batterie.

On évoquait le sujet des dimensions de ce nouvel écran. Sachez qu’il se montre un peu plus grand, avec des rangées de pixels supplémentaires : 1080 x 2280 pixels contre 1080 x 2160 pixels. Néanmoins, cela ne fait pas de lui un écran plus dense en termes de résolution : il s’affiche désormais à à 444 ppi contre 443 ppi sur le Google Pixel 3. Par ailleurs, son ratio passe donc à 19:9, contre 18:9 sur le Pixel 3.

Suivant notre test du Google Pixel 4, nous avons remarqué que Google n’avait pas réellement corrigé son tir au sujet de la luminosité de l’écran. L’inconvénient trouvé sur le Pixel 3 est donc toujours présent sur le Pixel 4. Dommage.

Coloris des Google Pixel 3 et Pixel 4

Terminons cette partie en s’attardant sur le style du nouveau Google Pixel 4. Comme chez la plupart de ses concurrents – notamment Apple – Google a choisi de ne proposer que trois coloris. L’année dernière, le Pixel 3 avait fait de même avec une version blanche, noire et rose. Pour 2019, le Pixel 4 a troqué le rose contre un orange très réussi. Néanmoins, on regrettera que le nouveau smartphone de Google ne soit livré qu’en noir en France. De la même manière, le Pixel 4 a laissé de côté son traitement mat pour un dos brillant, qui n’est pas forcément très appréciable sur la version noire du modèle.

Comparatif des caractéristiques techniques

Puissance : quelles différences entre le Google Pixel 3 et Pixel 4 ?

Continuons maintenant avec le chapitre sur les caractéristiques techniques, et évoquons la majoration de la puissance du nouveau Google Pixel 4. Le surcoût de l’appareil prévoit-il des capacités plus importantes face au Pixel 3 ? La réponse est une fois encore plus subtile que ce qu’on aurait pu le penser. Plusieurs points tels que le stockage interne ne change pas, à notre grand regret.

Sur la partie processeur, Google a équipé son nouveau Pixel 4 du top en la matière. Enfin presque. Le smartphone se dote de la puce Snapdragon 855 signée Qualcomm, quelque peu plus performante que l’ancienne 845 du Pixel 3. Les performances annoncées sont 30 % plus élevées, et les performances graphiques augmenteraient également de 20 %. Par ailleurs, on regrettera que Google n’ait pas proposé le dernier SoC proposé par Qualcomm, à savoir la puce 855+. Elle figure comme l’un des meilleurs processeurs, et la plupart des smartphones haut de gamme sortis en cette rentrée 2019 en sont équipés.

Stockage et mémoire vive

Nous vous l’avons évoqué : le stockage interne ne change pas entre le Google Pixel 3 et le Pixel 4. Ils sont tous les deux disponibles en version 64 ou 128 Go, mais nous regrettons que la commercialisation française du nouveau Pixel 4 nous limite à la version la plus petite. D’autant plus qu’il n’est pas possible d’ajouter de carte micro-SD dans l’appareil. En vue de la taille des applications et de l’importance du stockage des images, 64 Go est assez limité. De la même manière, Google a fait la bêtise de ne plus proposer son abonnement gratuit permettant de stocker toutes nos photos en qualité normale sur le cloud de Google Photos. Auparavant, les clients de Pixel 3 avaient droit à cet avantage, qui favorisait d’ailleurs Google à créer son propre écosystème à la manière d’Apple.

On se consolera sur le geste de Google sur le point de la mémoire vive. Désormais, les Pixel 4 sont équipés de 6 Go de RAM, contre 4 Go pour les Pixel 3. La puissance est suffisante selon nos tests. Mais à comparer avec des homologues chez Android, il est décevant de savoir que la version 128 Go ne propose pas au moins 8 Go de mémoire flash.

Batterie et autonomie des Google Pixel 4 et Pixel 3

Déception. Voici le maître-mot de notre test du Pixel 4. Comparé au Pixel 3, ce dernier n’évolue pas en termes d’autonomie. Il faut dire que son accumulateur est plus petit, passant de 2 930 mAh sur le Pixel 3, à seulement 2 800 mAh sur le nouveau Google Pixel 4. Difficile à croire pour un smartphone actuel, mais les deux smartphone de milieu de gamme partage la même tendance à tenir de justesse une journée entière sans être rechargé entre temps.

Google en est conscient, et à cherché à gommer le problème en équipant son terminal d’un chargeur 18W, également présent sur le Pixel 3. Il permettra toujours de récupérer très rapidement de la batterie, sera compatible avec la charge à induction, mais reste parmi les principaux défauts qui vont tâche dans la gamme des Google Pixel.

Google Pixel 4 vs Pixel 3 : les différences des appareils photo

Si la batterie a de quoi freiner l’achat d’un Pixel 4 ou d’un Pixel 3, qu’en est-il de l’appareil photo ? Sur ce point, Google est toujours très compétent. La photo, c’est le point fort des Google Pixel, et le Pixel 4 ne déroge pas à la règle.

Tout d’abord, quelles sont les différences entre le Google Pixel 4 et le Pixel 3 en termes de photo ? Le Pixel 4 adopte un capteur de plus, et son traitement logiciel est d’un côté plus performant et de l’autre plus diversifié : il adopte de nouveaux modes tels que l’astrophotographie, bien que le Pixel 3 va en être également doté à l’occasion d’une mise à jour.

Le Google Pixel 4 ne propose plus qu’un seul capteur, contrairement au Pixel 3. Son deuxième module est un zoom x2 optique, qui propose une résolution de 16 MP. Le capteur principal reste le même – à 12,2 MP – bien que son ouverture soit légèrement meilleure, à f/1.7 contre f/1.8. A l’avant, le capteur 8,1 MP est légèrement meilleur que le 8 MP du Pixel 3, mais cela est dû au logiciel, qui propose un affichage plus fidèle à la scène, notamment sur la partie des hautes lumières.

On ne pourra que vous conseiller le nouveau Google Pixel 4. Il est vrai que la différence n’est pas notoire dans le rendu de ses photos, mais ses clichés propose tout de même davantage de détails, et les couleurs sont plus précises. Sur la partie vidéo, les changements ne sont pas très visibles. Mais la stabilisation semble tout de même meilleure que sur le Pixel 3. Point décevant néanmoins : le Pixel 4 ne propose toujours pas de capteur ultra grand-angle. Selon Google, il était plus important de proposer un zoom plutôt qu’un ultra grand-angle, ce qui est assez discutable. Mais dans le cadre de ce comparatif entre le Pixel 4 et le Pixel 3, nous nous efforcerons de ne pas élargir nos comparaisons avec d’autres produits concurrents.

Face ID contre capteur digital

La conservation d’une bordure épaisse sur la partie haute du nouveau Google Pixel 4 n’est pas sans explication. Nous voulions revenir sur ce point tant il fait partie des plus importantes nouveautés du Pixel 4, face au Pixel 3. Désormais, il n’est plus possible de déverrouiller son smartphone par empreinte digitale. Mais Face ID fait son apparition, et se montre encore plus rapide que la technologie d’Apple. Pour ce faire, un algorithme allumant la caméra et les différents capteurs 3D du module, pour reconnaître votre visage avant même que vous n’ayez tourné la tête vers l’écran. Bon point.

Comparatif des prix entre le Google Pixel 4 et le Pixel 3

Venons-en aux prix. Quelles différences de coût entre le nouveau Pixel 4 et le Pixel 3 ? Tout d’abord, il faudra noter que le Pixel 3 était à l’origine plus cher que le Pixel 4. Nous parlons bien du prix de lancement, qui n’est aujourd’hui plus d’actualité : ce dernier était situé à 859 euros pour le Pixel 3, contre 769 euros pour le nouveau Pixel 4. De ce fait, nous pouvons tout de même mettre en avant que Google a pris la décision de faire baisser les prix de ses smartphones, malgré ces quelques nouveautés.

Dans le tableau ci-dessus, vous pourrez découvrir les prix des nouveaux Google Pixel 4, face à ceux – actuels – des Pixel 3, parmi les principaux sites d’e-commerce français. Sans surprise, le Pixel 3 est désormais moins cher que le Pixel 4. Il y a une différence de presque 200 euros entre les deux modèles. Nous vous proposons toujours les meilleurs prix en temps réel pour les deux smartphones. En vue des tarifs moins élevés du Pixel 4, il ne serait pas étonnant que le modèle voie son ticket d’entrée se rapprocher de celui du Pixel 3 dans les mois à venir.

Conclusion : quel smartphone choisir entre le Google Pixel 3 et Pixel 4 ?

Terminons cet article comparatif en dressant le bilan des différences entre le Google Pixel 4 et le Pixel 3. Vous l’aurez compris, le nouveau smartphone de Google a réalisé une amélioration plus subtile que ce qu’on pouvait imaginer, avec la sortie de son Pixel 4. Sur la partie de l’écran, le taux de rafraîchissement à 90 Hz permettra au smartphone de figurer dans les normes de son segment de marché, tout comme avec sa puce Snapdragon 855 très performante, couplée à 6 Go de RAM. Mais des points favorisent plutôt le Pixel 3 au prix inférieur, tel que sur la partie autonomie qui n’évolue pas, et la mémoire de stockage identique.

En restera que le smartphone propose maintenant deux modules photo, et que son traitement d’image est encore légèrement meilleur. Il figure comme l’un des meilleurs photophones du marché, et pourra vous permettre de réaliser des clichés d’une très bonne qualité de jour comme de nuit. Cerise sur le gâteau : Face ID fait son intégration, et sa technologie lui permet d’être très certainement la plus rapide du marché, où figurent uniquement Apple et Huawei.

Et vous, quel est votre avis ? Quelles sont les différences qui vous plaisent le plus sur le nouveau Google Pixel 4 ?