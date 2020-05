Google pourrait repousser la date de sortie du Pixel 4a

Alors que nous attendons tous avec impatience l’arrivée du Google Pixel 4a après la petite déception du Pixel 4, Jon Prosser revient avec de tristes nouvelles. Le célèbre leaker réputé pour ses informations souvent vraies concernant la firme de Cupertino, vient de tweeter cette fois-ci en rapport avec une autre firme, celle de Mountain View.

Toutes les rumeurs coïncidaient pour que le lancement du Pixel 4a ait lieu le 1er juin prochain lors du lancement de la version bêta Android 11. Pourtant, il semblerait que Google soit obligé de repousser cette date en préférant sortir son nouveau smartphone en juillet.

Dernièrement, Jon Prosser ne s’est pas trompé souvent, il a par exemple prédit la date de sortie de l’iPhone SE. C’est pourquoi nous pouvons difficilement ne pas le croire lorsqu’il annonce que le Pixel 4a sortira le 13 juillet prochain. Ce dernier l’avait déjà évoqué, cependant, il est important de rappeler que ce smartphone ne sera pas compatible 5G.

Pixel 4a

Was originally May, then got pushed to June, now pushed again.

“Just Black” & “Barely Blue”

Current plan for announcement:

July 13

BTW – just 4G.

(Sorry to kill the 5G rumors)

Seems like they’re ready to ship. The decision is mostly based on market analysis.

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 21, 2020