Voici combien le Pixel 4a et le Pixel 5 pourraient coûter

Normalement, Google aurait dû présenter le Pixel 4a ce mois de mai lors de la conférence Google I/O. Mais à cause de la pandémie, la firme a dû annuler cette conférence et remplacer celle-ci par un événement en ligne qui se fera au mois de juin. Et on s’attend à ce que le Pixel 4a soit dévoilé lors de cet événement.

En attendant, les rumeurs concernant le prochain smartphone milieu de gamme de Google sont déjà nombreuses sur la toile. La dernière en date concerne le prix.

Dans un article publié cette semaine, le site Android Authority relaie une publication sur Reddit d’une personne qui aurait reçu un sondage de Google qui suggère que le Pixel 4a pourrait bien coûter 349 dollars aux États-Unis. Le même sondage suggère également que le Pixel 5 (qui sortira dans quelques mois) pourrait coûter 699 dollars.



Pour le moment, bien entendu, il ne s’agit que d’hypothèses. Néanmoins, ces prix suggèrent que pour ses smartphones de 2020, Google envisage de faire un petit effort en baissant les prix de ses smartphones milieu de gamme et premium. En effet, le Pixel 3a coûtait au moins 399 dollars aux USA. Et le Pixel 4 coûtait au moins 799 dollars (donc une différence de 100 dollars).

Un changement de stratégie ?

En réalité, de nombreuses sources suggèrent que Google pourrait changer de stratégie sur les smartphones. Par exemple certains médias relaient des informations selon lesquelles le Pixel 5 pourrait ne pas être équipé d’un SoC Snapdragon 865 comme les autres modèles haut de gamme de 2020 (comme le Mi 10 Pro de Xiaomi), mais utiliser un SoC plus abordable conçu pour les smartphones milieu de gamme. Et récemment, nous avons aussi appris que Google pourrait ne pas équiper le Pixel 5 de la puce Soli (qui permet d’avoir la fonctionnalité Motion Sense sur le Pixel 4). Tout cela pourrait permettre à Google de réduire le coûte de son smartphone, ce qui permettrait de proposer le Pixel 5 à un prix plus abordable que celui de son prédécesseur.

En ce qui concerne le Pixel 4a, celui-ci devrait être un concurrent des modèles comme l’iPhone SE (2020), le Samsung Galaxy A51, ainsi que le OnePlus Z qui pourrait sortir au mois de juillet.