Google préparerait une enceinte en concurrence directe avec la Sonos One

Google serait prêt à lancer un tout nouveau haut-parleur Nest dont le nom de code est « Prince », selon une source provenant de 9to5Google. Concernant le design de l’appareil, il ne devrait pas tellement évoluer, les rumeurs expliquent que le son serait amélioré par rapport aux anciens modèles. Google et Sonos étant en conflit, la firme de Mountain View pourrait proposer un produit équivalent à l’enceinte Sonos One.

9to5Google a publié un rapport dans lequel on peut lire que le Google Nest « Prince » sera équipé de l’assistant Google, évidemment, et n’intégrera pas d’écran tactile. Google prévoit de concurrencer directement la Sonos One. Les premières rumeurs sous-entendent que cette enceinte ne sera pas au niveau du Google Home Max mais devrait largement être bien plus performante que n’importe quelles autres enceintes fabriquées par la firme de Mountain View. Il semblerait que ce modèle sera lancé en même temps que d’autres nouveaux produits Google plus tard dans l’année, et son nom officiel sera alors révélé.

Pour le moment, Google n’a pas tenu à commenter cette rumeur. Pour rappel, le Pixel 4a a eu du retard à cause de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Il serait donc fort probable que cette nouvelle enceinte soit dévoilée à l’automne en même temps que le smartphone. D’autres produits comme le Pixel 5, un nouveau Chromecast portant le nom de code Sabrina avec Android TV, et bien plus encore devraient arriver cette année.

Avec un tel produit, Google pourrait écraser Sonos. Pour rappel, les deux entreprises sont en procès, Google a récemment déclaré : « Bien que Google poursuive rarement d’autres entreprises pour violation de brevets, elle doit faire valoir ses droits de propriété intellectuelle dans ce domaine. » Cette déclaration arrive alors que Sonos accusait Google d’avoir violé 5 brevets lui appartenant. Ces conflits devraient se régler devant la justice à coups de millions de dollars, mais l’apparition de cette potentielle enceinte pourrait largement impacter l’activité de Sonos.