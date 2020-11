Google présente Search Central, ainsi qu’une nouvelle mascotte

Google a présenté la semaine dernière une nouvelle interface pour les outils du site Search Central. Si vous utilisez quotidiennement ces outils, vous avez sûrement aperçu un changement d’URL. Toutefois, ce changement n’influe en rien le bon fonctionnement des services.

Today we’re completing the migration of the Disavow links tool to the new Search Console interface 🎊

✅ Improved interface

✅ Download a disavow file as a text file

✅ Error reports for uploaded files are no longer limited to 10 errors

Read more at https://t.co/KSY9a4o3Pp pic.twitter.com/TRKFx0XCEI

— Google Search Central (@googlesearchc) November 17, 2020