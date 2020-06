Google présente un nouveau format publicitaire pouvant atteindre une audience de 2,9 milliards de personnes

Le mois dernier, Google a officiellement annoncé que des annonces publicitaires allaient être diffusées sur Discover. Suite à cela, la firme de Mountain View a présenté en avant-première ces nouvelles annonces sous Android et iOS. Pareil pour YouTube et Gmail. Ces emplacements sont désormais ouverts dans le monde entier.

L’avantage de ce nouveau format permet de toucher en une seule campagne les utilisateurs de 3 grands services Google, soit une audience pouvant atteindre près de 2,9 milliards de personnes. Voici le descriptif de ces annonces concernant YouTube, Discover et Gmail.

Sur YouTube, elles peuvent apparaître lorsque les utilisateurs font défiler le flux de la page d’accueil et Up Next lorsqu’ils recherchent une nouvelle vidéo à regarder. Concernant Discover, les publicités apparaissent aux côtés des mises à jour sportives et des articles personnalisés. Elles sont compatibles avec les versions Android et iOS de l’application Google.

Du côté de Gmail, les annonces sont encore plus intrusives, elles apparaissent de la même manière qu’un mail dans les onglets « Promotions » et « Social ». Heureusement, elles sont indiquées grâce à une étiquette spéciale.

Par rapport aux annonces liées aux résultats de recherche, ces dernières s’appuient sur les habitudes de recherches de l’utilisateur et parviennent à comprendre le comportement en ligne de l’utilisateur. Grâce à cette connaissance de ses utilisateurs, Google offre aux annonceurs une excellente façon de diffuser des annonces pertinentes en touchant une audience qualifiée.

Google a mis à disposition ces annonces discrètement au mois d’avril, pour les annonceurs du monde entier. Vous pouvez donc dès à présent utiliser ce système afin de promouvoir un produit ou un service.

Cependant, Google n’a pas le coeur à célèbre en ce moment. Alors que la firme de Mountain View traverse péniblement la crise sanitaire liée à la COVID-19, les récents événements liés au décès de George Floyd viennent asséner le coup de grâce à l’entreprise américaine. En effet, la société a déclaré sur Twitter : « Nous sommes ravis de vous en dire plus sur Android 11, mais ce n’est pas le moment de célébrer. Nous reportons l’événement du 3 juin et la version bêta. Nous reviendrons bientôt avec plus sur Android 11. »