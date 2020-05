La première beta publique d’Android 11 sera lancée le 3 juin lors d’un événement en ligne

Tous les ans, c’est au mois de mai que Google organise la conférence Google I/O, durant laquelle la firme de Mountain View présente les dernières nouveautés de son écosystème aux développeurs, avant de déployer celles-ci quelques mois plus tard. Mais à cause de la pandémie, Google n’organisera pas cette conférence cette année.

Et pour dévoiler la première beta publique d’Android 11, la prochaine mouture du système d’exploitation qui est actuellement en cours de développement, Google va organiser un événement en ligne qui sera diffusé en direct sur YouTube le 3 juin.

La vidéo ci-dessus, qui fait le teasing de cette événement, indique que Google partager des actualités, des mises à jour et des annonces concernant la connectivité, les contrôles, la sécurité, la productivité et l’accessibilité sur Android 11.

« Bien que les circonstances nous empêchent de nous réunir en personne à Shoreline Amphitheatre pour Google I / O, notre conférence annuelle des développeurs, nous organisons un événement en ligne où nous pouvons partager avec vous tout le meilleur des nouveautés d’Android. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour # Android11: The Beta Launch Show, votre opportunité de découvrir les nouveautés d’Android auprès des personnes qui ont construit Android », lit-on dans l’annonce officielle.

Google a également évoqué des modifications sur le planning d’Android 11. Mais si la phase beta débutera donc au mois de juin (au lieu du mois de mai), la sortie de la version stable se fera à la date prévue, au dernier trimestre.

Un événement en ligne pour remplacer la Google I/O ?

Pour rappel, Android 11 est actuellement déjà disponible en preview pour les développeurs. Mais l’entrée dans la phase beta publique signifie que le système d’exploitation est proche de la version finale qui devrait sortir au dernier trimestre 2020. Et si pour le moment, Android 11 ne peut être testé que sur des smartphones Pixel, Google devrait annoncer la disponibilité de cette beta sur des modèles d’autres constructeurs.

Actuellement, certaines nouveautés d’Android 11 sont déjà visibles sur la preview, comme un nouveau contrôle sur les permissions d’apps, ou encore une API qui permettra aux smartphones de remplacer les pièces d’identité comme les permis de conduire.

Et on s’attend à ce que Google en dise plus sur ces nouvelles fonctionnalités lors de ce live du 3 juin. On peut également espérer que Google profite de cet événement pour dévoiler le successeur du Pixel 3a.

Sinon, on notera que ces informations sur le lancement de la beta publique d’Android 11 circulent alors que de son côté, Apple a officiellement annoncé les dates de sa conférence WWDC virtuelle. À l’instar de Google, Apple ne pourra pas organiser sa grande messe avec les développeurs. De ce fait, cette année, la conférence WWDC se fera virtuellement.