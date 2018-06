Google s’intéresserait à Windows 10 pour son Pixelbook

Google voudrait certifier le Pixelbook, qui tourne sous Chrome OS, pour Windows 10. A priori, cela permettrait aux utilisateurs de cet ordinateur d’utiliser des applications qui ne sont disponibles que sur le système d’exploitation de Microsoft.

Alors qu’il domine déjà le mobile avec son système d’exploitation Android, Google continue ses efforts pour populariser les ordinateurs sous Chrome OS. Et la prochaine nouveauté pour ces ordinateurs pourrait être le support de Windows 10 en dual boot.

Cela fait un moment que l’on sait que Google travaille sur un support du dual boot sur les machines sous Chrome OS. Cette fonctionnalité permettrait à ces ordinateurs d’utiliser deux systèmes d’exploitation.

Le deuxième système d’exploitation serait Windows 10

D’après notre confrère XDA, qui a repéré des mentions de WHCK (Windows Hardware Certification Kit) et HLK (Windows Hardware Lab Kit), Google travaillerait sur une certification Windows 10 pour son Pixelbook.

Cela permettrait à cet ordinateur, proposé par la firme de Mountain View, d’être compatible avec l’OS de Microsoft, en plus du sien.

En apportant le support de l’OS de Microsoft sur ses Pixelbook, Google pourrait les rendre plus intéressants, étant donné que des applications indispensables pour certaines professions ne sont pas disponibles sur Chrome OS.

Pour résoudre le problème d’applications de Chrome OS, Google a déjà développé le support des applications Android, pour que les Chromebooks puissent lancer des applis provenant du Google Play Store. Et dernièrement, la firme a également présenté un projet permettant à Chrome OS de lancer des applications Linux, via une machine virtuelle. Mais si ces deux nouveautés rendent déjà les Chromebooks nettement plus intéressants, cela ne suffira pas pour certains utilisateurs.