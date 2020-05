Google teste un écran connecté facile à utiliser pour les seniors

Depuis le début de la pandémie, le trafic des visioconférences et des appels vidéo a explosé. Mais malheureusement, les outils que nous utilisons, comme les smartphones ou les écrans connectés, pour faire ces appels, ne sont pas toujours faciles à utiliser pour les seniors. Or, en cette période exceptionnelle, beaucoup de seniors sont isolés.

Pour aider ceux-ci à communiquer avec leurs proches pendant la pandémie, Google teste une version simplifiée de l’interface de son écran connecté, le Nest Hub Max, pour que cela soit plus facile d’utiliser ce produit, ainsi que les appels vidéo sur Google Duo.

« Il est important que la santé mentale et émotionnelle des personnes âgées de rester connectées, et l’isolement social pendant cette quarantaine rend cela particulièrement difficile. Comme je l’ai appris avec ma grand-mère, les appels vidéo Nest Hub Max et Duo peuvent nous aider à rester « ensemble » pendant que nous sommes séparés. Ma famille n’est pas la seule à ne pas pouvoir côtoyer notre grand-mère ; les aînés du monde entier n’ont pas pu avoir de visiteurs ou se joindre à d’autres pour des activités sociales au cours des derniers mois », explique Molly McHugh-Johnson, une employée de Google, dans un billet de blog.

Un test aux États-Unis avec 1 000 résidents de maisons de retraite

Dans l’État de Washington, aux USA, la firme de Mountain View a distribué 1 000 écrans connectés Nest Hub Max à des résidents de maisons de retraite. L’équipe de Google Assistant a développé une expérience adaptée à cette catégorie d’utilisateurs, en intégrant des contacts rapides. L’interface de l’écran a aussi été modifiée, pour que les seniors puissent facilement accéder aux informations pratiques, comme la météo, ou aux fonctionnalités comme l’alarme. Google assure également que des mesures ont été prises pour respecter la vie privée de ces utilisateurs et que toutes les informations sont anonymes. Il reste à savoir si Google va continuer à développer cette version plus simple à utiliser de son écran Nest Hub Max pour proposer celle-ci aux produits vendus au grand public.

Au mois d’avril, un article de Cnet indiquait que le confinement a probablement dopé les ventes des écrans connectés Portal de Facebook (qui permettent aussi de faire des appels vidéo).