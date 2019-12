Google Translate va-t-il vraiment disparaître dans les prochains jours ?

Si Google Translate est l’un des outils les plus populaires de la firme de Mountain View, Translator Toolkit l’est beaucoup moins. Malheureusement, les quelques irréductibles qui continuaient d’utiliser Google Translator Toolkit, le service sera fermé dans quelques jours.

En effet, dès le mercredi 4 décembre prochain, Google Translator Toolkit rejoindra le cimetière Google et fermera définitivement ses portes, comme Google Plus, Google URL Shortener, ou encore YouTube Gaming. Pour justifier cette décision, Google dit que le produit a été conçu comme une option il y a bien des années et aujourd’hui il en existe bien plus et des plus performantes. La firme de Google en a profité pour citer d’autres alternatives disponibles.

Comme le reflète son interface, Translator Toolkit n’a pas été mis à jour depuis un certain temps. Google a annoncé cette fermeture pour la première fois en septembre dernier, en contactant par mail les utilisateurs qui utilisaient activement ce service. Évidemment, Google Translate n’est aucunement impacté par cette décision.

Dans son communiqué officiel, la firme de Mountain View explique ceci : « Google Translator Toolkit a été lancé il y a plus de dix ans pour aider nos utilisateurs, nos traducteurs et le monde entier à créer et partager des traductions. Lorsque nous avons lancé notre site, il y avait peu d’options sur le Web pour les éditeurs de traduction, mais maintenant il y a beaucoup d’excellents outils disponibles, y compris Google Translate, qui continuera d’être disponible et qui n’est pas affecté par cela. Par conséquent, l’utilisation de Translator Toolkit a diminué au cours des dernières années. Alors maintenant, après de nombreuses années et des milliards de mots traduits, nous disons au revoir à Translator Toolkit. Un grand merci à nos utilisateurs dans le monde entier. »

Google Translate continuera d’exister et d’aider des millions de personnes à travers le monde. L’outil de traduction instantanée a longtemps eu mauvaise réputation quant à sa fiabilité, cependant les progrès réalisés sont incroyables.