La transcription en temps réel débarque sur Google Translate

Si l’application Google Translate faisait déjà partie des outils les plus indispensables à installer sur les smartphones, aujourd’hui, vous avez une autre bonne raison de télécharger celle-ci, si ce n’est pas déjà fait.

Au mois de janvier, Google avait donné un petit aperçu de sa fonctionnalité de transcription en temps réels à quelques journalistes. Et aujourd’hui, celle-ci est enfin disponible.

En substance, cette transcription vous permet par exemple de lire en temps réel la traduction d’un discours. Cela peut être pratique lorsque vous êtes à une conférence et que l’intervenant parle une langue que vous ne comprenez pas.

Google Translate peut vous faire la transcription et la traduction d’un discours, le tout en temps réel

Malheureusement, cette transcription de Google Translate n’est pour le moment disponible que sur Android. Pour utiliser celle-ci, il suffit de télécharger la dernière version de l’app sur le Play Store, puis d’appuyer sur le nouveau bouton de la transcription.

Ensuite, vous n’avez qu’à choisir la langue source, ainsi que la langue de la transcription, et vous pouvez commencer à utiliser la fonctionnalité. Il est possible de mettre en pause ou de redémarrer la transcription, en appuyant sur l’icône de microphone, ajuster la taille du texte, ou encore afficher la transcription originale (celle générée avant la traduction).

Normalement, la transcription de Google Translate devrait être déployée dans les prochains jours. Celle-ci permet de traduire entre 8 langues : l’anglais, le français, l’allemand, l’hindi, le portugais, le russe, l’espagnol ainsi que le thaï.

Google précise également que cette nouvelle fonctionnalité est plus efficace lorsque les gens ne parlent pas en même temps, et dans les environnements non bruyants.

Sinon, si vous voulez que Google vous aide à discuter avec une personne qui parle une autre langue, il faut plutôt utiliser le mode interprète de Google Assistant. Lancée il y a un an par la firme, ce mode est déjà disponible sur ses enceintes et ses écrans connectés, ainsi que sur smartphone. Cette fonctionnalité est plus adaptée aux dialogues entre deux personnes.