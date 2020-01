Google Translate vous permettra d’avoir la traduction d’un discours en temps réel

Vous êtes à une conférence, l’intervenant parle une autre langue et vous n’avez pas de traducteur. Bientôt, Google Translate pourra vous aider dans ce genre de situation.

La firme Mountain View a récemment convié quelques médias à San Francisco, aux États-Unis, afin de présenter quelques-unes de ses dernières innovations dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Et visiblement, ce qui a le plus marqué les journalistes qui y étaient conviés, c’est le mode « transcribe » que Google développe pour son application Google Translate.

En substance, comme l’explique le site 9to5Google, ce mode transformera les smartphones Android en appareils de traduction presque en temps réel pour les prises de parole de format long.

Pendant que l’application enregistre sur le micro, la transcription et la traduction se mettent à jour presque en temps réel.

Apparemment, cela fonctionne un peu comme l’application Recorder des smartphones Google Pixel, qui peut transcrire les enregistrements audio. Mais avec le mode « Transcribe » de Google Translate, la firme y ajoute la traduction ainsi que le fonctionnement en temps réel.

Votre futur interprète lors des conférences ?

De plus, en l’état actuel, cette fonctionnalité nécessiterait une connexion internet, alors que certaines fonctionnalités de traduction ou de transcription sur les smartphones Android se font déjà hors-ligne. D’après les explications du site The Verge, cela est dû au fait que cette fonctionnalité est plus complexe que la traduction d’une phrase sous forme de texte vers une autre langue. Avec la fonctionnalité « Transcribe » de Google Translate, Google doit convertir un discours sous forme sonore en texte, traduit en une autre langue et le tout se fait presque instantanément.

Et pour le moment, on ne sait pas quand cette fonctionnalité sera disponible pour le grand public.

En tout cas, depuis quelque temps, la traduction et la transcription via l’IA font partie des priorités de Google. Avec Android 10, la firme de Mountain View a introduit la fonctionnalité d’accessibilité baptisée Live Transcribe. Celle-ci permet aux appareils compatibles de générer automatiquement des sous-titres pour n’importe quelle vidéo diffusée à l’écran.

Et sur ses enceintes connectées et sur certains smartphones (via Google Assistant), la firme propose également une fonctionnalité baptisée « mode interprète ». En substance, l’IA de Google peut servir d’interprète lors de conversations entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue.