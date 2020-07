Google travaille sur un tatouage qui transforme votre peau en tablette tactile

Google a déjà subi de nombreux échecs au court de son existence (Google Glass, Google Plus…), toutefois, la firme de Mountain View a toujours su réagir en continuant d’innover dans des technologies wearables toujours plus étranges.

Aujourd’hui, le géant américain revient sur le devant de la scène avec un concept de tatouage temporaire qui transforme votre peau en un pavé tactile géant. Le projet SkinMarks a pour objectif de rendre l’interaction avec la technologie plus naturelle.

SkinMarks a été développé par les chercheurs de l’Université de la Sarre, grâce au financement de Google pour porter ce projet. Les équipes derrière ces longues heures de recherches expliquent : « Grâce à une épaisseur de tatouage considérablement réduite et une extensibilité accrue, une SkinMark est suffisamment fine et flexible pour se conformer à une géométrie irrégulière, comme les lignes de flexion et les os saillants ».

De nouvelles ressources pour Google.

En plus côté innovant, Google voit en ces tatouages un nouveau moyen de connaître davantage ses utilisateurs. Il est important de préciser que la publicité rapporte 160 milliards de dollars par an à Google, et de telles innovations pourraient permettre à la firme d’empocher encore plus de revenus.

Google envisage de présenter l’avenir des technologies wearable avec SkinMarks, mais en présentant aussi d’autres produits comme des lunettes holographiques, ou encore une montre tout droit sortie du futur. Les équipes continuent d’avancer sur ces projets plus incroyables les uns que les autres, il faut s’attendre à ce qu’ils soient dévoilés au court des prochaines années.

Il est intéressant de voir que Google conserve son lien étroit avec les universités en permettant de mettre en place de tels projets. Pour rappel, Google est le fruit d’une rencontre entre deux étudiants de l’université Stanford en 1995 : Larry Page et Sergey Brin. La suite on la connaît, Google est aujourd’hui omniprésent dans la vie de tous.