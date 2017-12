Voici le top des recherches Google en 2017 en France

C’est au tour de Google de faire le point sur les sujets qui ont le plus passionné les français en 2017.

Le top des recherches Google en 2017

Il y a quelques jours à peine, Netflix dévoilait son top 10 des séries les plus regardées en 2017, tandis que Youtube vient tout juste d’annoncer les 10 vidéos les plus vues dans le courant de cette année. A quelques jours maintenant de la nouvelle année 2018 (et oui, déjà !), c’est au tour de Google de faire le point sur les recherches web qui ont le plus passionné les Français.

Avant toute chose, Google se charge de rappeler que, comme chaque année, les listes portent sur les tendances 2017, et le classement met donc en avant la progression d’une année sur l’autre, et donc les recherches en plus forte hausse par rapport à l’an passé.

Les Tendances 2017 Google, côté « Geek »

Du côté de la high-tech, Apple a (une nouvelle fois) marqué de sa pomme cette année 2017, puisque l’iPhone 8 arrive en tête des recherches, suivi de près par l’iPhone X. En troisième position, on retrouve la Nintendo Switch. Dans le reste du classement, on retrouve le Bitcoin, iOS 11, Google Home, le Galaxy S8 ou encore la nouvelle Xbox One X.

Côté jeux vidéo, l’année 2017 a été marquée par la requête Stats Royale, suivie par FIFA 18 et Virtual Regatta. Pokémon Go reste une valeur sûre, tout comme Fortnite ou encore le nouveau Call of Duty WWII. Le dernier opus de la saga Zelda, Breath of the Wild, mais aussi Assassin’s Creed Origins ou encore Horizon Zero Dawn sont également dans le Top 10, tout comme le très décrié Mass Effect Andromeda.

Les Tendances 2017 côté Séries TV, Films, Actualités, Cuisine…

Dans le reste des requêtes, l’année 2017 a évidemment été marquée par une très forte actualité en France, avec l’élection présidentielle en mai dernier, la disparition de Maëlys, sans oublier la mort toute récente de Johnny Hallyday. Côté Films, 50 Nuances de Grey et Fast & Furious 8 ont particulièrement fait cliquer les internautes, tout comme Game of Thrones, 13 Reasons Why et Stranger Things du côté des Séries TV.

Côté cuisine, en 2017, les internautes sont allés rechercher les éternelles recettes bien françaises de la tartiflette, du boeuf bourguignon et du gratin dauphinois. Enfin, côté requêtes débutant par « Comment… », on retrouve « Comment faire du slime« , mais aussi « Comment voter blanc » et enfin « Comment faire une procuration« . Pour découvrir les différentes tendances Google 2017 en France, il suffit de se rendre à cette adresse.

Enfin, via Youtube, Google a également mis en ligne une vidéo permettant de revenir en images sur le top des Tendances mondiales en 2017. Une vidéo à découvrir ci-dessous.