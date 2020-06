Google va investir 2 milliards de dollars dans un nouveau data center en Europe

Si Google prévoit d’installer des centres de données aux USA et en France d’ici l’année 2022, l’entreprise américaine se concentrerait actuellement sur le cas de la Pologne.

La société prévoirait d’investir jusqu’à 2 milliards de dollars dans l’ouverture d’un nouveau data center en Pologne, un projet qui pourrait voir le jour dès le début de l’année 2021 rapporte le quotidien Puls Biznesu. Selon Jadwiga Emilewicz, vice-premier ministre polonais, le montant d’un tel projet est estimé entre 1,5 et 2 milliards de dollars.

Magdalena Dziewguc, directrice du développement commercial de Google Cloud en Pologne et en Europe centrale et orientale, déclare : « Le Google Cloud régional de Varsovie est le plus grand investissement dans une infrastructure de ce type en Pologne ». Comme précisé, il s’agira donc d’un data center chargé de traiter les services cloud de la société américaine.

Après Microsoft, au tour de Google de se tourner vers la Pologne

Le fait que Google choisisse la Pologne comme lieu pour installer un nouveau data center n’est pas anodin. Au mois de mai, c’est Microsoft qui annonçait qu’il prévoyait de dépenser un milliard de dollars pour disposer de son propre centre de données dans le pays.

Les deux entreprises américaines se concentrent aussi vers l’Asie du Sud-Est avec ce même objectif, compte tenu du fait que la demande en Cloud a connu une forte hausse conséquente à la pandémie de coronavirus.

Pour ce qui est du cas de la France, Google suit également les pas de Microsoft, mais aussi d’Amazon Web Services (AWS) —puisque tous deux profitent déjà de centres de données Cloud en France. Il est prévu que le projet soit opérationnel début 2022 et que les data centers soient installés sur plusieurs sites dans la région parisienne. Comme le veut l’usage, la firme n’a pas dévoilé la localisation exacte des installations à venir.

Actuellement, Google Cloud dispose de six régions en Europe pour 23 dans le monde. La société prévoit aussi de se tourner vers l’Italie dans les années à venir.