Google va présenter les nouveautés de ses enceintes et objets connectés le 8 juillet

Normalement, chaque année, Google organise la conférence Google I/O afin de présenter toutes les nouveautés de son écosystème. Mais à cause de la pandémie, cet événement a été annulé. Et les présentations qui se font normalement durant cette conférence sont faites en ligne.

La firme de Mountain View a déjà lancé la première beta d’Android 11 et maintenant, celle-ci s’apprête à dévoiler les nouveautés pour ses enceintes et autres objets connectés. Dans un billet publié cette semaine, Google annonce un événement intitulé « Hey Google ».

« Au cours de la dernière année, nous nous sommes concentrés sur la création de nouveaux outils et fonctionnalités pour soutenir notre communauté de développeurs pour les maisons intelligentes. Bien que nous n’ayons pas pu communiquer avec vous en personne dans une Google I / O, nous sommes heureux d’annoncer le sommet virtuel de la maison intelligente « Hey Google » le 8 juillet – une occasion pour nous de nous réunir et de plonger dans les nouvelles fonctionnalités à venir pour les développeurs et les utilisateurs de maisons intelligentes », lit-on dans cette annonce.

En ce qui concerne le contenu de cet événement, Google indique que durant la keynote, celui-ci présentera les nouveautés de l’écosystème et comment les développeurs pourront en profiter. De nouveaux outils qui rendent le travail des développeurs d’apps (pour Google Assistant) plus facile seront aussi dévoilés.

Et côté hardware ?

Outre les annonces concernant le logiciel, on peut également espérer que Google profite de cette conférence pour dévoiler de nouveaux appareils. Actuellement, des rumeurs circulent sur le successeur de l’enceinte Google Home. Et parmi les nouveautés, il y aurait une amélioration de la qualité audio. Sinon, cela fait aussi quelques semaines que les médias évoquent un possible successeur du Chromecast. Il s’agirait d’un produit plus sophistiqué qui utiliserait le système d’exploitation Android TV et qui serait muni d’une télécommande, ce qui signifie que l’utilisateur n’aurait plus besoin d’utiliser un smartphone pour diffuser du contenu. Des sites suggèrent également que Google pourrait profiter de cet événement pour (enfin !) présenter le smartphone Pixel 4a.

Mais pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs. Et en attendant l’événement de Google au mois de juillet, mieux vaut rester prudent.