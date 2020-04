Google va vérifier l’identité de tous ses annonceurs (et les pays où ils sont basés)

En 2018, Google a décidé de mettre en place un système de vérification systématique pour les annonceurs qui veulent afficher des publicités à caractère politique via son réseau. Cette mesure visait à assurer l’intégrité des élections en indiquant aux internautes qui est derrière une publicité en ligne, et depuis quel pays cette publicité est diffusée. À l’époque, on ne cessait de pointer du doigt les tentatives d’interférences avec des élections, un peu partout dans le monde, depuis d’autres pays.

Et aujourd’hui, la firme de Mountain View décide d’appliquer ces mesures à toutes les publicités, mais plus seulement aux publicités qui ont un caractère politique. Pourquoi ? « Cette modification permettra aux utilisateurs de comprendre plus facilement qui est l’annonceur derrière les annonces qu’ils voient sur Google et les aidera à prendre des décisions plus éclairées lors de l’utilisation de nos contrôles publicitaires. Il contribuera également à soutenir la santé de l’écosystème de la publicité numérique en détectant les mauvais acteurs et en limitant leurs tentatives de se dénaturer », explique John Canfield, Director of Product Management.

Une mesure dont l’application prendra des années

Les annonceurs seront obligés de passer par un nouveau processus de vérification pour diffuser des publicités. Ceux-ci devront fournir des informations qui permettront d’avoir une identification personnelle ou celle de l’entreprise, ainsi que des documents qui prouvent qui ils sont et depuis quels pays ils opèrent.

Néanmoins, la mise en place de ce processus de vérification des annonceurs sur le très vaste réseau de Google va prendre plusieurs années. Dans un premier temps, cette vérification systématique des annonceurs se fera aux États-Unis, avant d’être déployée dans le reste du monde. Et Google n’exclut pas de prendre d’autres mesures pour qu’il y ait plus de transparence dans la diffusion de publicités dans son réseau.

En tout cas, Google annonce cette généralisation de la vérification de l’identité (et du pays) de ses annonceurs alors que récemment, Facebook a aussi dévoilé un nouveau plan dont le but semble de limiter les interférences étrangères, en particulier pendant les élections. En substance, le numéro un des réseaux sociaux va commencer à indiquer l’origine géographique des publications des pages. L’objectif : si une publication de page est très populaire aux États-Unis, mais que celle-ci vient d’un autre pays, les utilisateurs en seront informés.