Google vient de corriger l’un des plus gros problèmes sur Android

Un nouveau mode « phone backup » pour Google One

Si passer d’un smartphone Android à un autre est parfois facilité chez certains constructeurs, certains utilisateurs hésitent encore à troquer leur smartphone contre un modèle plus récent, craignant de devoir laisser impérativement certaines données sur le bas côté. Chez Google, on vient (enfin !) de faire évoluer le service maison Google One, qui propose désormais un tout nouveau système de backup automatique.

De cette manière, la prochaine fois que vous échangerez, casserez ou perdrez votre smartphone, vous pourrez rapidement retrouver toutes vos données sur un nouveau terminal, grâce à Google One.

Concrètement, Google a fait évoluer le backup Android standard à un tout nouveau niveau, permettant de faciliter le passage d’un smartphone à un autre, avec la garantie de ne pas perdre la moindre donnée bien sûr.

Ainsi, avec le nouveau système de backup automatique, outre les messages, les contacts et les applications, le système se charge de protéger également les photos, les vidéos, mais aussi les MMS stockés sur le smartphone.

Le tout est paramétrable directement depuis l’application Google One, et il suffira ainsi de retélécharger l’application sur un nouveau smartphone, pour récupérer l’intégralité de ses données précédemment enregistrées sur le cloud. Pratique non ?

Google One ?

Rappelons que Google One est un service de stockage dans le cloud lancé depuis un peu plus d’un an en France. Ce dernier offre diverses formules d’abonnement, avec un total de 15 Go proposés gratuitement à tous les utilisateurs, et la possibilité d’augmenter ce stockage à 100 Go contre 1,99€/mois. Les plus gourmands peuvent également opter pour la formule ultime, permettant de profiter d’un espace de 30 To… mais à condition de bien vouloir régler la somme de 299,99€ chaque mois.

Rappelons que Google One offre également des avantages supplémentaires (par rapport à Google Drive) et peut être partagé avec les différents membres d’une même famille.