Google vient de donner aux parents une bonne raison d’acheter une tablette Android

Cela fait des années que Google ne cesse de développer de nouvelles fonctionnalités pour les enfants sur Android. Et cette semaine, la firme de Mountain View vient de présenter Kids Space, que celle-ci décrit comme « un mode enfant » pour les tablettes Android. Il s’agit d’une nouvelle interface du système d’exploitation qui met en avant les contenus destinés aux enfants.

Il y a un onglet « Play » qui met en avant des jeux qui ont été approuvés par des enseignants, un onglet « Read » dans lequel l’enfant trouvera des livres, un onglet « Watch » pour les vidéos de YouTube Kids, ainsi qu’un onglet « Make » dans lequel « les enfants peuvent être inspirés pour créer, découvrir et mettre en pratique leurs compétences avec les vidéos recommandées de YouTube Kids. »

Un mode enfant pour votre tablette Android, une bonne idée ?

En d’autres termes, en plus de son interface qui est plus adaptée aux enfants par rapport à l’interface graphique classique d’Android, Kids Space est également un espace sur lequel les contenus créés spécifiquement pour les enfants sont mis en avant et plus facilement accessibles.

Cependant, les parents auront la possibilité de personnaliser l’expérience de ce mode enfant en y intégrant d’autres applications provenant du Play Store. Vous pouvez également considérer cette nouvelle expérience comme un mode qui transforme la tablette en jouet pour enfant.

Google proposait déjà une fonctionnalité de contrôle parental (qui est toujours nécessaire pour utiliser le Kids Space). Mais celle-ci ne changeait pas vraiment l’interface du système d’exploitation et offrait simplement la possibilité de contrôler le contenu ainsi que le temps d’utilisation.

« Kids Space est conçu avec votre enfant au centre de l’expérience et fait pour qu’il devienne des explorateurs des choses qu’ils aiment. En sélectionnant leurs centres d’intérêt, vos enfants verront du contenu nouveau et attrayant à lire, pour jouer et créer. Les enfants peuvent même personnaliser leur expérience en créant leur propre personnage », explique Mindy Brooks, directrice UX.

Kids Space sera disponible dans le monde sur certaines tablettes Android de marque Lenovo, dont la Lenovo Smart Tab M10 HD Gen 2. Et Google promet que cette nouvelle fonctionnalité sera bientôt disponible sur d’autres modèles.

La technologie s’adapte à notre progéniture

Sinon, parmi les autres fonctionnalités pour les enfants qui ont déjà été développées par Google, il y a la version pour enfants de YouTube, YouTube Kids, ainsi qu’une section enfants du Play Store qui met en avant les applications qui ont été approuvées par des enseignants.

Bien entendu, certains diront qu’il est préférable de ne pas donner de smartphones ou de tablettes aux enfants. Mais si vos enfants utilisent déjà un appareil avec un écran, il est toujours préférable que cette utilisation soit soumise à un contrôle parental et que l’appareil mette en avant des contenus pédagogiques et qui correspondent à leurs pages.

En tout cas, Google n’est pas le seul acteur du numérique à vouloir adapter certains produits aux enfants. Par exemple, Facebook propose déjà une version pour les enfants de Messenger, qui est appelée Messenger Kids. Cette année, Spotify a également lancé une version pour enfants de son service de streaming musical.