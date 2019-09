GoPro annonce la sortie de deux nouvelles caméras

Comme chaque année maintenant, l’entreprise de San Mateo en Californie va présenter sa nouvelle caméra d’action. Après l’Hero 7, le 20 septembre 2018, il faudra patienter jusqu’au 1er octobre de cette année 2019 pour découvrir ce qui devrait certainement se présenter comme la nouvelle GoPro Hero 8.

C’est à partir de la mise en ligne de la planification d’un live sur Youtube que l’annonce a été faite, ainsi qu’à partir de petites vidéos publiées par GoPro sur son compte Instagram. L’événement de présentation sera diffusé le 1er octobre à partir de 15 heures (heure française).

Deux nouvelles GoPro présentées ?

La startup californienne née en 2001 a parcouru un sacré chemin depuis sa première caméra commercialisée. A ce jour, la concurrence n’a jamais été aussi importante et compétitive, notamment depuis l’arrivée de DJI (avec son Osmo Pocket), ainsi que l’amélioration croissante des technologies embarquées sur nos smartphones. Pour pouvoir contre-attaquer, GoPro se devra d’être à la hauteur. Sauf qu’aujourd’hui, nous sommes encore dans le flou quant aux nouveautés présentent sur la nouvelle Hero 8.

Normalement, la principale nouveauté concernera l’ajout d’un mode 4K en 120 images par seconde, permettant de poursuivre le développement des ralentis toujours plus qualitatifs. Néanmoins, la nouvelle GoPro Hero 8 devrait également se voir dotée d’un nouveau micro externe, ainsi que de multiples nouveaux accessoires tels qu’une petite lampe LED pour mieux éclairer les scènes, un écran secondaire, et tout un tas d’autres petits éléments externes de ce style (lire ici pour en savoir plus). En reste qu’on en attendra encore plus sur le travail de la stabilisation, véritable fer de lance du marché en terme.

Par ailleurs, l’annonce de GoPro n’a pas écarté la rumeur laissant à croire que la marque californienne profitera de sa conférence pour présenter une autre caméra : la GoPro Max. Ce nouveau produit se placerait comme le successeur de la GoPro Fusion. Vous l’aurez peut-être reconnue, cette gamme concerne les caméras 360 degrés de GoPro, et la « Fusion » datait de 2 ans déjà. Rendez-vous le 1er octobre prochain pour en savoir plus.