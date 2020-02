Gordon Murray revient avec une étonnante voiture autonome

Gordon Murray est un célèbre ingénieur automobile, il a travaillé de longues années dans le milieu de la Formule 1 avec de grandes écuries comme Brabham ou encore McLaren Racing, avant d’être le père de la mythique McLaren F1, le premier modèle routier de la marque. Aujourd’hui, Murray revient avec un concept lié à l’évolution de la mobilité urbaine. En effet, il laisse de côté les voitures de sport et se concentre sur la MOTIV, un véhicule monoplace de 2,54 mètres de long, propulsé par un moteur électrique de 27 chevaux. Sur le long terme, Gordon Murray imagine cette voiture comme étant autonome.

Ce concept se rapproche de ce que Renault est parvenu à faire avec la Twizy. Un véhicule complètement pensé pour les environnements urbains. Trois entreprises ont travaillé autour de la MOTIV : Delta Motorsports spécialiste de l’électrique, itMoves, sans oublier Gordon Murray Design (GMD). Avec une pointe de vitesse à 65 km/h, la MOTIV embarque une batterie d’autonomie de 100 km. De plus, cette dernière est capable de se recharger à 80% en seulement 40 minutes.

Légère, mais résistante !

À titre de comparaison, une Smart Fortwo Electric Drive/EQ pèse près d’une tonne alors que la MOTIV ne fait que 450 kg. De ce fait, la MOTIV est comprise comme étant un quadricycle lourd de classe L7e. Cependant, cette monoplace aurait validé le crash-test d’un modèle M1 (compacte), tout comme sa concurrente : la Renault Twizy.

Voici ce que Gordon Murray dit à propos de ce concept : « MOTIV a le potentiel de transformer la mobilité future. Le meilleur moyen de rendre tout véhicule commercialement viable et rentable, tout en offrant une efficacité de premier ordre, est de le rendre aussi léger que possible tout en conservant les niveaux de sécurité les plus élevés. Avec MOTIV, nous avons utilisé nos technologies iStream® pour créer une structure de carrosserie ultra-légère qui permet d’obtenir un véhicule compact, raffiné, sûr et polyvalent, tout en conservant une autonomie importante ».