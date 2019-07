On parle fréquemment des problèmes de sécurité que peuvent poser les comportements parfois inconscients de certains conducteurs de trottinettes électriques vis-à-vis des piétons ou lors d’un choc avec une voiture. Mais les cyclistes ne sont pas épargnés non plus. Allyson Medeiros, un habitant de Chicago, en sait quelque-chose puisqu’il en a fait les frais récemment.

Cet homme de trente-deux ans a été heurté violemment et laissé inconscient le mois dernier par un inconnu qui roulait dans le mauvais sens sur une trottinette électrique. Allyson Medeiros rentrait chez lui à vélo après le travail dans le quartier de Wicker Park le 20 juin, lorsqu’il a été frappé de plein fouet par le trottinettiste, qui conduisait à contre-sens de la circulation.

L’accident a provoqué une perte de conscience chez la victime et de multiples blessures graves, avec fractures et dents cassées, ainsi que des lésions pulmonaires, comme l’indique la page GoFundMe créée à cette occasion afin de l’aider à couvrir le coût de ses frais médicaux. Il a été soigné dans une unité de traumatologie et a dû subir plus de 20 points de suture.

Quelques semaines après, on ne connait toujours pas l’identité du responsable de cet accident, ni sur quel type de trottinette électrique il se déplaçait au moment du choc. Mais l’incident s’est produit quelques jours seulement après le lancement du programme pilote e-scooter de Chicago, dans un quartier de la ville où dix entreprises – Bird, Bolt, gruv, Jump, Lime, Lyft, Sherpa, Spin, VeoRide et Wheel – ont déployé leurs engins. Jusqu’à deux-mille cinq cent trottinettes électriques sont autorisées à l’intérieur des zones définies dans le cadre du programme.

Bryant Greening, l’avocat du jeune homme, a déclaré à nos confrères de Gizmodo que son client n’avait pas vu la marque de la trottinette électrique qui l’a heurté, mais qu’il était « convaincu que c’était l’une de celles qui font partie du programme de la ville ».

Une action en justice pour sauvegarder et récupérer les données liées à l’accident

Bryant Greening, cofondateur de LegalRideshare, une entreprise qui s’occupe exclusivement des cas de blessures corporelles liées au covoiturage, a déclaré avoir adressé un courrier aux entreprises de trottinettes électriques, ainsi qu’à la ville de Chicago, les informant du problème et leur demandant de conserver toute donnée relative à l’incident. En l’absence d’une « réponse significative », l’avocat a déposé cette semaine une requête en cour par laquelle il demande à la ville et aux entreprises de lui remettre les données qu’elles peuvent avoir récoltées en rapport avec l’incident, et il a également demandé à un juge de délivrer une ordonnance pour contraindre toutes les parties à le faire.

Selon M. Greening, cela comprend le nom de toutes les entreprises ou de tous les conducteurs qui se trouvaient dans la région au moment de l’accident d’Allyson Medeiros. Une mesure qui vise à éviter toute perte potentielle de données, qui, selon lui, pourrait inclure la perte d’informations par téléphone, qu’elle soit accidentelle ou involontaire : « En les avertissant et en intentant cette action, nous pensons qu’il serait illégal que ces données disparaissent. Et les chances de guérison d’Allyson dépendent entièrement de la découverte des responsables. »

En date de mercredi, la page GoFundMe de Medeiros avait recueilli plus de 12 300 dollars sur son objectif de 50 000 dollars.