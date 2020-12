Guide d’Achat : Les meilleures consoles de jeux vidéo à avoir sous le sapin pour Noël 2020

Nous voilà (enfin) à la fin de l’année 2020 qui fut assez particulière. L’occasion d’oublier un peu les événements de ces 12 derniers mois et de nous concentrer sur des choses un peu plus positives : les cadeaux sous le sapin le matin du 25 décembre pour un beau Noël. Vous ne savez pas quelles consoles de jeux vidéo commander au Père-Noël ? Puisque l’événement c’est la sortie des PS5 et de nouvelles Xbox. Ne bougez plus, voici un petit guide d’achat des meilleures consoles pour cette année 2020 !

PLAYSTATION 5 (2020) : C’est la grosse sortie de l’année, la nouvelle PS5 de Sony qui est proposée au prix de 499,99€. Il s’agit d’une nouvelle console de neuvième génération qui est disponible depuis le 19 novembre (pour ceux qui ont eu la chance de la précommander). Sony promet de nouveaux stocks d’ici Noël, alors on croise les doigts pour vous !

MEILLEURS PRIX PS5

PLAYSTATION 5 : DIGITAL EDITION (2020) : Une alternative à la PS5, c’est la version Digitale. Même technologie, même puissance, mais une console qui peut lire uniquement des jeux téléchargés en ligne et non en version disque. Une console proposée à 399,99€ mais qui souffre des mêmes problèmes de stocks.

MEILLEURS PRIX PS5 DIGITAL EDITION

XBOX SERIES X (2020) : La réponse de Microsoft à Sony ? C’est la Xbox Series X, la console la plus puissante du marché qui est elle aussi proposée à 499,99€. Mais qui elle aussi est victime de son succès avec des stocks limités. Mais tout comme son concurrent, Microsoft promet de nouveaux stocks pour les fêtes de fin d’année !

MEILLEURS PRIX XBOX SERIES X

XBOX SERIES S (2020) : La Xbox Series S est la console intermédiaire de Microsoft. Une console All-Digital, moins puissante que la Xbox Series X et qui sera une parfaite alternative entre la génération actuelle et la nouvelle. Une console proposant de la 2K (et non de la 4K), mais avec tout de même l’architecture Xbox Velocity et les nouvelles technologies liées à la next-gen.

MEILLEURS PRIX XBOX SERIES S

NINTENDO SWITCH (2017) : La dernière console de Nintendo, c’est la Switch qui est disponible depuis mars 2017 et qui est un énorme carton. Une console permettant de jouer sur votre télévision, mais aussi en mode portable partout où vous voulez ! Une console disponible au prix de 299,99€.

MEILLEURS PRIX NINTENDO SWITCH

NINTENDO SWITCH LITE (2019) : La dernière console de huitième génération, c’est la Switch Lite de Nintendo, une alternative à la Nintendo Switch permettant de jouer uniquement en version portable (et non sur votre télévision). Une console qui dispose des mêmes caractéristiques et qui est proposée à 199,99€.

MEILLEURS PRIX NINTENDO SWITCH LITE

PLAYSTATION 4 PRO (2016) : La PS5 vient de sortir, mais la PS4 n’est pas à oublier pour autant. Sony promet que sa nouvelle console sera soutenue pendant encore deux ans (ou trois) avec toujours de nouveaux jeux. Surtout la PS4 Pro qui est la version « premium » de la console de Sony et qui est désormais disponible au prix de 399,99€.

MEILLEURS PRIX PS4 PRO

PLAYSTATION 4 (2013) : La PS4 Slim est donc toujours d’actualité également même si cette dernière risque rapidement d’atteindre ses limites dans les prochains mois. La console est Sony est désormais proposée au prix de 339,99€.

MEILLEURS PRIX PS4

XBOX ONE X (2017) : L’avant-dernière console de Microsoft sera elle aussi soutenue pendant encore deux à trois ans avec des sorties de jeux. La console qui était jusqu’alors la plus puissante du marché aura de quoi vous divertir encore quelques mois avec le Game Pass et son abonnement très intéressant. La console est désormais proposée au prix de 349,99€.

MEILLEURS PRIX XBOX ONE X

XBOX ONE S (2016) : La Xbox One S est donc toujours d’actualité également du côté de chez Microsoft même si cette dernière risque elle aussi d’atteindre rapidement ses limites dans les prochains mois. La console est désormais proposée au prix de 279,99€.

MEILLEURS PRIX XBOX ONE S

XBOX ONE S ALL DIGITAL EDITION (2019) : Console identique à la Xbox One S, mais en version All-Digital (ne permettant pas de lire les jeux physiques) la console de Microsoft est elle aussi disponible au prix de 179,99€.

GAME & WATCH SUPER MARIO (2020) : Nintendo joue sur la Nostalgie avec la réédition de la mythique Game & Watch, une console sortie en 1985 et qui vise à fêter les 35 ans de Super-Mario, le plombier le plus célèbre de la pop culture ! La console est proposée au prix de 59,99€ !

acheter la game & watch super mario bros. 2020