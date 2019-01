Gun Rush : quand PUBG et Fortnite s’invitent dans Red Dead Redemption 2…

Qui a mis du Battle Royale dans mon Red Dead ?

En fin d’année dernière, Rockstar Games dégainait un certain Red Dead Redemption 2, sur PS4 et Xbox One. Un titre à la fois très attendu et très réussi globalement, même si certains (comme nous) ont peu émettre certaines réserves concernant le dernier bébé des géniteurs de GTA. Depuis, le jeu s’est offert un mode en ligne, avec Red Dead Online, lequel accueille un tout nouveau mode de jeu : Gun Rush.

Un mode qui s’inspire de la grande tendance de 2018 sur le marché gaming, à savoir l’indispensable Battle Royale. Le but de ce nouveau mode est on ne peut plus simple, puisqu’il faudra récupérer des armes et des munitions pendant que l’espace de jeu se réduit, dans ce mode Gun Rush pouvant accueillir jusqu’à 32 joueurs. Il est possible d’y jouer en solo ou en équipe pour tenter d’être le dernier survivant, et ainsi remporter la partie. Un principe très largement inspiré de PUGB, pour ne citer que lui.

Rockstar Games précise : « Red Dead Online va rester en phase de bêta pendant encore quelques mois, et nous avons tout un tas de nouvelles fonctionnalités à vous faire découvrir, ainsi que d’autres ajustements à apporter afin d’améliorer, de stabiliser et de peaufiner votre expérience de jeu. »

A ce sujet, le studio propose des mises à jour régulières, avec notamment l’arrivée de défis quotidiens, des modifications du système de crimes et de primes, mais également des pourparlers. Rockstar Games annonce aussi de nouvelles missions pour « Une terre d’opportunités » avec Horley et Jessica LeClerk, mais aussi avec de nouveaux personnages. On profitera aussi d’une série d’évènements dynamiques un peu partout dans le monde, de nouveaux modes compétitifs, dont des confrontations et des courses, des armes, des vêtements…

Bref, Rockstar Games compte bien faire perdurer le succès de son western vidéoludique pendant encore quelques mois/années.