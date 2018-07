Harley-Davidson dévoilera sa première moto électrique l’an prochain

La marque américaine a dévoilé son plan stratégique dont la mise en place commencera dès l’an prochain. Au programme, trois nouveaux modèles électriques qui pourraient permettre à Harley-Davidson de se remettre en selle.

Après avoir confirmé il y a quelques mois qu’elle se lançait sur le marché de la moto électrique, la société américaine a confirmé ses dires dans un communiqué daté du 30 juillet. Si cela fait désormais quatre ans que Harley-Davidson évoque la conception d’un véhicule électrique, la moto LiveWire devrait finalement être lancée en 2019. Comme l’indique Matt Levatich, président et chef de la direction, le plan « More roads to Harley-Davidson » vise à élargir la clientèle de la marque tout en « construisant la nouvelle génération de motards ». Du même coup, l’entreprise américaine espère bien renforcer sa position à l’international, notamment auprès de l’Inde.

Une moto électrique, puis deux autres en 2022

Si le premier modèle électrique LiveWire fera son apparition l’an prochain, il est prévu que deux autres véhicules similaires soient lancés dès 2022. Une ambition que Harley-Davidson souhaite accomplir en devenant, à long terme, le leader des motos électriques. La gamme middleweight devrait faire son arrivée durant l’année 2020. L’une des petites cylindrées de la gamme se destine particulièrement à l’Inde, un pays décrit par Levatich comme « l’un des marchés les plus importants et à la croissance la plus rapide au monde ».

À la fin de l’année 2017, Harley-Davidson générait 4,9 milliards de dollars de vente, un chiffre que la firme espère faire grimper d’un milliard de revenus supplémentaires en 2022. Comme l’explique Matt Levatich : « Cette stratégie accélérée va nécessiter des investissements significatifs pour influer sur la trajectoire du business mondial, et la société prévoit de les financer entièrement grâce à une réduction des coûts et à la réaffectation des investissements et ressources prévus, y compris les investissements opérationnels à l’horizon 2022 de 450 à 550 millions de dollars et les investissements en capital à l’horizon 2022 de 225 à 275 millions de dollars ».

Reste à savoir si l’électrique séduira les motards habitués à la signature sonore propre à la marque depuis sa création en 1903.