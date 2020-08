HBO Max connaît des débuts compliqués mais peut garder espoir

4,1 millions de personnes étaient abonnées à HBO Max aux États-Unis à la fin juin. Ce chiffre, rendu public la semaine dernière par sa maison mère AT & T, n’a en soi rien d’infamant pour le service lancé il y a un peu plus d’un mois. En y regardant de plus près toutefois, ces premiers relevés ne sont pas très satisfaisants. Ainsi, seulement 3 millions d’abonnements ont été souscris directement, les 1,1 millions restants étaient déjà clients et ont bénéficié d’une mise à niveau gratuite.

Snyder cut, Batman et Lovecraft, le catalogue va continuer de s’étoffer

Lorsqu’on compare les résultats obtenus avec ceux de la concurrence, ils s’avèrent aussi plutôt décevants. Un jour après son lancement, Disney Plus annonçait fièrement compter plus de 10 millions d’abonnés et il en dénombrait 54 millions six mois après ses débuts. John Stankey, le PDG d’AT & T ne disait d’ailleurs pas le contraire lors de la présentation des premiers résultats. Ses propos sont rapportés par Cnet :

Nous avons encore du travail à faire pour éduquer et motiver notre base d’abonnés exclusivement linéaire (au bouquet de télévision satellite NDLR), et nous continuerons à travailler avec nos partenaires grossistes pour stimuler ces taux d’activation.

Pour autant, HBO Max conserve de sérieux arguments pour finir par s’imposer sur la durée. Un chiffre retient particulièrement l’attention. Reelgood, un moteur de recherche spécialisé dans le streaming, établit de manière régulière des comparaisons entre les plateformes. Pour le mois de juin, HBO Max se trouve en quatrième position des services les plus utilisés. Il se paye même le luxe de devancer Disney Plus, ce qui tend à démontrer que les premiers abonnés apprécient son catalogue.

La plateforme va d’ailleurs continuer d’étoffer ses contenus en misant sur des classiques attendus par les fans. Il en va ainsi de la Snyder Cut de Justice League qui en fait saliver plus d’un ou encore The Batman, une série dérivée centrée sur le chevalier noir. Enfin, Lovecraft County de Jordan Peele, revisitera l’œuvre de l’écrivain et devrait aussi valoir le détour.

Pour l’heure, aucune information n’a été communiquée concernant l’arrivée de HBO Max en France. Il faudra probablement attendre 2021 avant d’en savoir plus.