Hello bank! vs Orange Bank : comparatif des banques en ligne

Certes, Hello bank! et Orange Bank sont parmi les deux plus jeunes banques en ligne du marché. Elles sont toutefois la propriété de groupes bancaires établis qui ont toute l’expérience nécessaire pour les positionner aujourd’hui parmi les établissements les plus crédibles du marché. Mieux encore, elles ont su s’adapter à l’essor des néo-banques avec des comptes bancaires simplifiés. Ci-dessous, vous trouverez notre comparatif Hello bank! vs Orange Bank.

Dans notre comparatif, nous allons étudier les deux offres gratuites et sans engagement de Hello bank! et Orange Bank. Une partie sera également consacrée aux cartes bancaires premium des deux banques.

Hello One, une réponse à Orange Bank

Orange Bank est une banque en ligne qui a officiellement vu le jour en novembre 2017, soit quatre années après la création de Hello bank! par BNP Paribas. Cette dernière a toutefois décidé de refondre complètement son offre bancaire au début de l’année 2020. Contre un seul compte auparavant, elle propose désormais deux formules différentes : Hello One et Hello Prime.

Si Orange Bank fait partie de la nouvelle génération des néo-banques, Hello bank! a été dans l’obligation de se réinventer (comme Boursorama, ING ou Fortuneo) pour mieux répondre aux besoins des français pour la nouvelle décennie. Elle est donc venue avec deux nouvelles offres simplifiées pour rivaliser avec les promesses faites par Orange Bank à ses clients.

Les deux établissements comptent aujourd’hui plus de 500 000 clients. Orange Bank a toutefois atteint cet objectif sur un laps de temps plus restreint grâce à une offre plus simple, gratuite – et grâce à la base de données de l’opérateur télécom. Avec Hello One, Hello bank! apporte une réponse directe avec une offre encore plus compétitive et plus transparente. Ci-dessous, notre comparatif Hello bank! vs Orange Bank vous en dira plus.

Hello One vs Orange Bank : critères d’éligibilité

A son lancement, Orange Bank a choisi de simplifier au maximum son offre en misant sur un trio compte courant – carte bancaire – application mobile. Elle a depuis rajouté des produits bancaires comme le livret d’épargne, le crédit à la consommation ou la carte bancaire premium pour diversifier ses sources revenus. Par défaut, son offre bancaire est gratuite et sans condition. Il faut donc simplement justifier d’avoir la résidence française et d’être majeur.

Avec Hello One, les conditions d’éligibilité sont exactement les mêmes : sans condition, sans justificatif de revenus nécessaires, et gratuite. Cette offre se distingue de la précédente offre Hello bank! qui exigeait de tous ses clients de justifier de 1 000€ de revenus minimum pour y détenir un compte. Elle se distingue aussi de l’offre premium Hello Prime, qui exige un revenu minimum et une cotisation mensuelle.

Attention, dans notre comparatif Hello bank! vs Orange Bank, il faut quand même surveiller les frais d’inactivité. Si vous ne réalisez pas au minimum 3 opérations par mois chez Orange Bank, des frais d’inactivité à hauteur de 5€ vous seront facturés. Ce n’est pas le cas pour le compte Hello One qui est entièrement gratuit, peu importe votre activité.

Enfin, dernier point que l’on ne peut pas négliger : la prime de bienvenue. Encore une fois, dans notre comparatif Hello bank! vs Orange Bank, les deux banques sont ex aequo. On retrouve chez chacune d’entre elles un bonus pour l’ouverture d’un compte courant qui s’élève à 80€. Les deux banques se distinguent des néo-banques comme N26 ou Revolut qui n’offrent aucune prime. C’est généreux, surtout quand on sait que les comptes sont gratuits et sans condition.

Comparatif des cartes bancaires

Que ce soit Hello bank! ou Orange Bank, les deux banques en ligne proposent deux versions de leur carte bancaire. Un modèle gratuit et (forcément) limité, et un autre plus premium et payant. Comme la plupart des néo-banques, ils ont identifié deux profils très différents qui sont séduits par une banque dématérialisée – mais qui attendent des services différents. Tout d’abord, nous allons donc comparer la carte bancaire de base Orange Bank et Hello One, la version gratuite Hello bank!.

Cartes gratuites et sans condition

La carte bancaire gratuite est au centre de l’offre Hello bank! et Orange Bank. Dans les deux cas, du fait qu’elles soient sans condition de revenus, elles sont donc limitées. Du fait que les deux banques ne puissent donc pas vraiment connaître le profil de leurs clients, elles ont mis en place des cartes bancaires à autorisation systématique et à débit immédiat. Pour chaque paiement, et pour chaque retrait, le solde du compte est consulté. S’il n’est pas assez approvisionné, la transaction ne passera pas.

En optant pour l’option Hello One, aucun découvert n’est autorisé. En revanche, Orange Bank affirme offrir la possibilité d’avoir un découvert autorisé (8% TAEG), mais les commentaires sur le forum de la banque laissent croire que les gens ont du mal à en obtenir un. Il faut probablement davantage d’ancienneté pour que la banque cède sur ce point.

Par ailleurs dans notre comparatif, Hello bank! et Orange Bank ont toutes deux choisi le réseau Visa pour leurs cartes bancaires. Ce dernier est équivalent au réseau Mastercard : il offre un accès à 30 millions de points de vente à travers le monde, et à 1,4 million de distributeurs. Les voyageurs seront servis, ils n’auront aucun problème à effectuer des opérations où qu’ils soient dans le monde.

Enfin, au niveau des plafonds, les offres gratuites Hello One et Orange Bank sont très proches. Le premier permet de payer jusqu’à 1 000€ sur 30 jours glissants, et retirer jusqu’à 400€ sur 7 jours glissants. Par défaut, les clients Orange Bank peuvent eux faire jusqu’à 1 000€ de paiements sur 30 jours, et 300€ sur 7 jours roulants. La banque Orange offre toutefois des conditions plus souples pour les clients de l’opérateur (Orange et Sosh).

Cartes premium

Hello bank! a baptisé sa carte haut de gamme « Hello Prime ». De son côté, Orange Bank l’a sobrement baptisée « Carte Premium ». Ces deux cartes bancaires sont destinées à un public plus aisé – qui cherche à bénéficier de l’agilité d’une banque mobile tout en ayant les assurances traditionnelles d’une carte Visa Premier. C’est justement ce que l’on retrouve chez les deux : même si elles ne sont pas officiellement estampillées « Visa Premier », elles bénéficient des mêmes assurances et garanties que cette dernière (location véhicule, assurances voyage et médical…).

Pour continuer de comparatif des cartes Hello bank! et Orange Bank, il faut naturellement regarder les coûts. La carte Hello Prime est accessible moyennant 5€ de cotisation mensuelle, et sous condition de justifier 1 000€ de revenus tous les mois. Chez Orange Bank, il faut compter 7,99€ par mois – mais il n’y a pas besoin de justifier de revenus mensuels. C’est donc à vous de choisir la formule qui vous conviendra le mieux.

Il y a quelques petites différences entre ces deux cartes premium. Par exemple, Orange Bank offre pour tous les clients Premium un cashback de 5% sur tous les achats réalisés en boutique Orange ou sur le site de l’opérateur. Enfin, Orange Bank propose aussi sa Carte Premium à 1€ par mois (pendant les 6 premiers mois) aux étudiants.

Les plafonds pour les cartes Hello Prime et la Carte Premium Orange Bank sont conditionnés par les revenus des clients. En l’occurrence, Hello bank! offrira un plafond progressifs sur les retraits et les paiements – et selon le niveau de revenus de ses utilisateurs. Par exemple, quelqu’un qui justifierait de 2 500€ de revenus mensuels aura droit à un plafond de paiement de 2 500€ sur 30 jours, et un plafond de retrait de 1 000€ sur 7 jours. Chez Orange Bank, le plafond par défaut est de 1 500€ sur 30 jours pour les paiements, et 600€ sur les retraits. Il est cependant possible de demander à un conseiller de le relever – en justifiant des revenus plus élevés.

Quelle que soit la formule que vous choisirez chez Hello bank! ou Orange Bank, sachez que vous pouvez toujours demander des dérogations ponctuelles (en cas de voyage par exemple). Cela passe toujours par une demande faite au service client, qui décide ensuite de l’approuver ou non. Si votre compte est suffisamment alimenté, il n’y aura aucun problème.

Frais à l’étranger : Hello bank! est devant

Encore une fois, pour ce comparatif Hello bank! et Orange Bank sur la politique tarifaire à l’étranger, il faut distinguer les comptes gratuits des comptes payants. Pour commencer par les offres gratuites, c’est Hello bank! qui se distingue. En l’occurrence, Hello One ne facture aucun frais sur les paiements en devises étrangères (hors Euro) – alors que la carte classique Orange Bank prélève 2% de commission sur les paiements. Par ailleurs, Hello One prélève 1,50% de commission sur les retraits en devises étrangères, contre 2% chez Orange Bank.

Évidemment, les cartes premium qui sont destinées à un public de voyageurs sont plus flexibles sur ces commissions. C’est aussi pour cette raison qu’elles ont un coût fixe mensuel plus élevé que les cartes gratuites. Les économies peuvent être assez gigantesques pour ceux qui voyagent régulièrement. Ainsi, la carte Hello Prime comme la Carte Premium Orange Bank ne facturent aucun frais – ni sur les paiements, ni sur les retraits – en devises étrangères.

Avec cette offre, Hello bank! et Orange Bank rivalisent directement avec les néo-banques comme N26 ou Revolut. Ces deux dernières ont une offre gratuite qui est limitée, et il faut également migrer vers des offres payantes pour obtenir un maximum de flexibilité et une absence totale de frais à l’étranger. Passons désormais dans ce comparatif Orange Bank vs Hello bank! au paiement mobile.

Paiement mobile : Apple Pay est partout

Une étude récente détaillait que la solution de paiement mobile Apple Pay serait compatible avec 99% des cartes bancaires françaises à la fin 2020. Évidemment, les banques en ligne s’y sont toutes mises. Dans notre comparatif, Hello bank! et Orange Bank supportent toutes les deux Apple Pay. Il est donc possible d’enregistrer sa carte bancaire sur un iPhone, et ensuite utiliser celui-ci comme alternative à la carte physique (grâce à la technologie sans contact NFC).

Pour les terminaux Android, Orange Bank offre la compatibilité avec Google Pay. Ce n’est pas encore le cas d’Hello bank! qui se contente d’offrir la solution développée par un groupe de banques françaises, Paylib. Cette dernière peut aussi être utilisée sur les terminaux Android (et également sur internet), et elle permet de sécuriser les transactions.

A l’heure actuelle, le paiement mobile reste une pratique très nichée. Cela devrait toutefois se développer dans les années à venir, et les deux établissements sont prêts. On notera toutefois qu’Orange Bank limite le volume de paiement par Apple Pay à 1 000€ par mois. Ce n’est pas le cas chez Hello bank! qui permet de régler autant que l’on souhaite – sous condition de ne pas atteindre le plafond mensuel de la carte.

Prix des cartes Hello bank! et Orange Bank

Pour reprendre les informations plus haut dans notre comparatif Hello bank! vs Orange Bank, il y a dans chaque établissement une version gratuite et une version payante. Hello One (Hello bank!) et la carte classique (Orange Bank) sont gratuites et sans condition. Attention toutefois aux frais d’inactivité chez Orange Bank (5€ par mois, si 3 transactions minimum n’ont pas été faites), ce que l’on ne retrouve pas chez Hello bank!.

Pour ce qui est des cartes bancaires payantes, Hello bank! offre Hello Prime contre une cotisation de 5€ par mois (et moyennant un justificatif de 1 000€ de revenus par mois). Chez Orange Bank, la carte Premium est à 7,99€ par mois – en sachant que les étudiants peuvent en profiter pour 1€ par mois pendant 6 mois (puis 7,99€ par mois). Chacune des deux cartes possèdes ses spécificités, c’est à vous de voir laquelle offre le meilleure compromis.

Gestion des comptes Hello bank! et Orange Bank

Fonctionnalités des comptes

Que ce soit Hello bank! ou Orange Bank, les deux banques ont été imaginées pour être des banques « mobiles ». Depuis les applications, les utilisateurs peuvent réaliser la majorité des opérations bancaires du quotidien. Cela permet ainsi de transporter sa banque dans sa poche, et d’avoir accès à tous les service sans avoir besoin d’être proche d’un ordinateur.

Vous pouvez retrouver dans les deux cas une application iOS et Android gratuite, et la présentation des comptes est exactement la même pour les comptes gratuits et les comptes payants. Ci-dessous, nous vous avons listé une partie des fonctionnalités que l’on retrouve en commun sur les applications Hello bank! et Orange Bank.

Suivi des transactions en temps réel

Suivi du solde, graphiques catégorisation des dépenses

Mise en place de virements

Mise en place de prélèvements

Alertes SMS / email

Opposition carte instantané

Activation / désactivation paiement sans contact

Dépôts d’espèces et de chèques : Hello bank!

Si la banque en ligne a mis quelques années à vraiment se développer, c’est parce que les français ont la crainte de perdre leur accès aux agences physiques, et aux conseillers clientèles. Hello bank! est la banque en ligne qui est parvenue à offrir le meilleur compromis pour les sceptiques : il est toujours possible de déposer ses espèces et ses chèques dans les agences du groupe BNP Paribas. Petite précision : les clients Hello Prime ont accès aux guichets avec les conseillers BNP Paribas physiques, tandis que les clients Hello One devront se contenter des guichets automatiques.

Chez Orange Bank, on ne retrouve rien de tout ça. Il n’est tout simplement pas possible de déposer des espèces pour alimenter son compte. Pour ce qui est des chèques, la banque en ligne permet de les envoyer par la Poste. Petit inconvénient, il faudra prendre le coût d’envoi à ses frais, et cela peut mettre quelques jours avant qu’il soit crédité sur le compte. Hello bank! propose également cette option pour ceux qui habiteraient loin d’une agence BNP Paribas.

Gamme de produits bancaires

Orange Bank a voulu commencer très progressivement avec une offre bancaire lisible et simple. On retrouve donc le compte courant, les deux cartes bancaires ainsi qu’un livret d’épargne et un crédit à la consommation. Ce dernier est arrivé un peu plus tard, et d’autres produits devraient suivre par la suite. En étoffant sa gamme, Orange Bank peut ainsi devenir plus facilement une banque « principale » pour ses clients.

De l’autre côté, Hello bank! est nettement plus avancé de ce point de vue là. Clairement, un client Hello bank! peut facilement en faire sa banque principale. Ainsi, au delà du compte courant, des deux cartes bancaires et du livret d’épargne évolutif (qui rémunère mieux que n’importe lequel des livrets parmi les banques en ligne), Hello bank! offre aussi d’autres produits : Livret A, LDDS, Livret Jeune, crédit immobilier, crédit à la consommation, bourse, assurance vie, assurances etc. A noter que Hello bank! offre un compte joint, ce qui n’est pas le cas de Orange Bank. Vous pouvez retrouver tout cela dans notre avis Hello bank!.

Un service client réactif

Au niveau des horaires d’assistance, Orange Bank et Hello bank! sont assez proches. Cela se fait par téléphone, chat en ligne, courrier ou via les réseaux sociaux. Les deux banques misent sur leur réactivité pour rassurer les clients qui passent d’une banque de réseau traditionnelle à une banque dématérialisée.

Dans le cas de l’offre premium Hello Prime, Hello bank! offre également à ses clients la possibilité de joindre les conseillers de la banque avec une ligne directe. Ils bénéficient ainsi d’un avantage par rapport aux clients gratuits Hello One. Chez Orange Bank, tout le monde est logé à la même enseigne. Dans tous les cas, vous pouvez vous attendre à un service client réactif.

Conclusion : Hello bank! ou Orange Bank ?

C’est l’heure maintenant de conclure notre comparatif Hello bank! vs Orange Bank avec notre avis. Lequel des deux établissements est le meilleur ? Comme nous avons l’habitude de le dire, il est difficile de trouver « le meilleur » puisque cela dépend de l’utilisation et des besoins des clients. Nous allons tout de même tenter de distinguer les cas où Hello bank! serait mieux adaptée que Orange Bank.

Pour ceux qui veulent un compte bancaire simple et gratuit, Hello One et Orange Bank sont assez similaires. Si vous avez une ligne chez Orange ou Sosh, la démarche est plus facile puisque vous n’aurez plus besoin de justifier votre identité. En revanche, ce qui nous déplait chez Orange Bank, ce sont les 5€ de frais en cas d’inactivité.

Du fait que la banque n’ait pas de gamme de produits bancaires très large, cela rend difficile de l’adopter pour en faire sa banque principale. Pour ceux qui se limitent volontairement à une carte bancaire, Orange Bank une solution simple, transparente et simple à adopter. En revanche, si vous êtes amenés à voyager ponctuellement, les frais de Hello One sont moins élevés que ceux d’Orange Bank.

Concernant les formules payantes, il semble évident que Hello bank! (avec Hello Prime) soit devant Orange Bank. L’offre coûte 3€ de moins par mois, et elle est plus flexible. Les 5% de cashback que l’on peut avoir sur la boutique Orange ne justifient pas vraiment le tarif plus élevé. Les assurances associées aux cartes bancaires sont les mêmes dans les deux cas.

Pour découvrir l’offre Hello bankè, c’est ici :

