Hero 9 Black : GoPro a pris la bonne décision pour sa caméra

Pour cette rentrée 2020, GoPro se limitera à une nouvelle Hero 9 Black. Pas de nouvelle GoPro Max ou de tout nouveaux produits ont été officialisés par la marque cette année, qui revient à ses basiques : son action-cam qui lui a tant réussi.

Les temps sont durs pour GoPro. En grandes difficultés, l’entreprise annonçait en avril dernier durant la crise sanitaire qu’elle allait procéder à un licenciement de plus de 200 employés. Une opération faisant partir 20 % de ses effectifs, représentative d’une mauvaise passe pour la marque qui a vu arriver de nouveaux concurrents sur le marché.

GoPro Hero 9 Black : des nouveautés qui font du bien

Pourtant, rien ne semble vraiment impacter la dernière Hero 9 Black de GoPro dans le mauvais sens. Celle-ci arrive même avec plusieurs nouveautés qui font du bien, à l’image, en particulier, du nouvel écran en façade qui permettra de se filmer à la première personne et disposer d’un retour caméra en direct.

L’écran ajouté fait 1,4 pouce, en LCD, quand l’écran disposé à l’arrière est plus grand que sur la Hero 8 Black, à 2,27 pouces. Pour accompagner cette augmentation des affichages sur la caméra, qui sont énergivores, GoPro a augmenté la capacité de la batterie. Le module passe ainsi de 1220 à 1720 mAh, ce qui n’est pas anodin, surtout pour une action-cam qui élargit son champ d’utilisation.

Du côté de ses specs, notez que la nouvelle GoPro Hero 9 Black peut filmer jusqu’en 5K 30 images par seconde. Le prochain objectif de la marque sera d’augmenter la vitesse jusqu’à 60 voire 120 images par seconde en 5K, ce qui permettrait de pouvoir faire des ralentis exceptionnels. En attendant, le capteur passe tout de même de 12 à 23,6 MP. La stabilisation « Hyper Smooth » est toujours disponible, tout comme le mode « TimeWarp » qui se met à jour en 3.0.

Nouvel objectif grand-angle

Enfin, GoPro conserve toujours sa stratégie de pouvoir remplacer l’objectif à l’avant de ses action-cams. Pour sa nouvelle Hero 9 Black, on disposera d’un tout nouveau module ultra grand-angle, à 155°, pour faire de la caméra un produit qui se rapproche de la GoPro Max et de son angle à 360 degrés.

Dans la partie logiciel, une fonctionnalité intéressante et reprise de la GoPro Max fait d’ailleurs son arrivée. Elle se nomme « HyperSmooth Max » et il s’agit du mode de stabilisation le plus avancé en vidéo sur une GoPro, tant il permet de verrouiller l’horizon pour pouvoir avoir une image toujours bullée même si la caméra pivote sur son axe horizontal.

Prix et disponibilités

GoPro lance sa nouvelle GoPro Hero 9 Black au prix de 479,99 €. Son prix passe à 379,99 € si l’on souscrit à l’abonnement GoPro. L’objectif ultra grand-angle sera disponible en ajoutant 99,99 €.

Du côté des disponibilités, GoPro lance dès maintenant sa nouvelle action-cam. Il est donc possible de l’acheter dès aujourd’hui.