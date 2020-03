« Hey Siri ! Suis-je positif au coronavirus ? »

Siri à l’assaut du coronavirus !

Ce week-end, on découvrait un nouveau site web, référencé par le Ministère de la Santé, permettant à chacun d’évaluer ses symptômes en ce qui concerne le coronavirus. Un site web gratuit, qui ne permet (évidemment) pas d’établir un diagnostic définitif, mais « une évaluation de l’état de santé pour savoir vers quoi on doit être orienté », selon le Dr Fabrice Denis, membre de l’Alliance digitale contre le Covid-19.

Aujourd’hui, c’est Apple qui annonce avoir à son tour pris de nouvelles dispositions pour lutter face à l’épidémie de COVID-19, via son célèbre assistant vocal Siri. En effet, ce dernier vient tout juste d’être mis à jour, et permet désormais aux utilisateurs d’accéder à un questionnaire visant, là encore, à identifier d’éventuels symptômes et de définir la marche à suivre.

Un diagnostic « made in Siri »

Pour accéder à cette nouvelle fonction, les utilisateurs doivent simplement émettre la requête suivante : « Hey Siri, do i have coronavirus ? » (Hey Siri, ai-je le coronavirus ?). Dès lors, Apple se charge d’indiquer à l’utilisateur que les réponses qui seront énoncées par Siri proviennent directement du CDC américain (pour Centers for Disease Control and Prevention) et des services de santés américains.

Un questionnaire assez bref, qui nécessite uniquement les réponses « oui« , « non » ou « pas sûr« . Siri se charge par exemple de demander à l’utilisateur s’il a de la fièvre, une toux sèche, un manque de souffle… Soit la majorité des symptômes du coronavirus. Il demande alors si l’utilisateur a été en contact avec une personne qui s’est révélée positif au COVID-19.

En fonction des réponses apportées, Siri peut conseiller à l’utilisateur de rester simplement vigilant, rappelant que la maladie pourrait se déclarer dans les 14 jours et qu’il est indispensable de s’isoler durant cette période. Si l’utilisateur est âgé de plus de 65 ans, Siri conseille de faire appel à un médecin. Si l’utilisateur indique souffrir de trop nombreux symptomes, Siri peut également appeler automatiquement le service d’urgences 911.