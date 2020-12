Honor en discussion avec Qualcomm pour obtenir des puces pour ses smartphones

Il y a trois semaines, Huawei se séparait officiellement de sa marque Honor. Une décision difficile qui permet à cette dernière d’évoluer sur le marché sans être visée par les sanctions américaines. En conséquence, l’entité a été vendue à l’entreprise Shenzhen Zhixin New Information Technology quelques mois à peine après les premières rumeurs sur le sujet.

Ainsi, Honor peut envisager de collaborer avec des sociétés américaines sans risquer de violer les sanctions prononcées par les USA à l’égard de Huawei. En conséquence, la marque serait déjà en discussion avec l’entreprise Qualcomm au sujet de ses puces pour smartphones. Il semblerait qu’elle soit assez optimiste au sujet des négociations en cours avec cette dernière, il se pourrait qu’un accord soit bientôt trouvé entre les deux parties. C’est parfait pour Honor qui va pouvoir lancer cette collaboration alors que Huawei n’y est pas autorisé.

Pour l’instant, Honor prévoit de dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones V40 au mois de janvier, les téléphones devraient être équipés des puces MediaTek.

L’objectif de devenir numéro 1 pour Honor

On rappelle que Huawei a pris la décision de se séparer de Honor pour que la marque puisse continuer à évoluer sur le marché sans être limitée par les restrictions. Peu après la vente de cette dernière, le PDG Zhao Ming a fait part des ambitions de la société en déclarant qu’elle avait pour objectif de devenir la première marque de smartphones en Chine. Il a profité de l’annonce pour indiquer que Honor prévoyait aussi de lancer d’autres produits. Pour atteindre son but, l’entreprise devra concurrencer des acteurs de choix présents sur le marché chinois, à l’exemple de Xiaomi ou Oppo.

Du côté de Huawei, on ne sait pas encore comment la situation va se régler dans le futur. Cela fait deux ans maintenant que le groupe chinois n’a plus le droit de bénéficier de la licence Android et des services de Google. La conséquence se fait sentir sur le marché européen des smartphones, ou le géant américain et ses applications sont massivement favorisés par les utilisateurs. La société est également sur liste noire aux États-Unis depuis de longs mois, car elle considérée comme une menace pour la sécurité nationale.

Cependant, Huawei a obtenu une licence qui lui permet de pouvoir acheter certains composants à Qualcomm —dont certains produits 4G, comme cela pourrait bientôt être le cas pour Honor.