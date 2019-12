Huawei dépose une nouvelle plainte contre l’administration Trump

Alors que les tensions entre Huawei et le gouvernement américain ne semblent pas près de s’arrêter, la marque chinoise a annoncé qu’elle engageait un recours en justice contre la FCC. C’est cette dernière qui a officiellement déclaré que la firme était une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. La Commission fédérale des communications a également interdit à la société de commercer avec les entreprises américaines.

Huawei se rebiffe contre la FCC

Huawei a déposé une première plainte en mars dernier avant de récidiver ce jeudi 5 décembre en déposant un recours contre la FCC. Dans les documents, la société chinoise assure que cette dernière s’attaque à elle sans avoir aucune preuve d’une menace potentielle.

Song Liuping, chef du service juridique de Huawei, assure que l’entreprise est accusée de la sorte seulement, car elle est d’origine chinoise. « Ils essaient de semer la peur à propos de Huawei. Ils utilisent des mots comme « backdoor » pour effrayer les gens, sans fournir la moindre preuve », ajoute l’homme.

Le chef de service précise aussi que « cette décision, tout comme la décision sur la liste des entités en mai, est fondée sur la politique et non sur la sécurité ». Celui-ci indique donc que cette dernière est illégale et que c’est une violation de la constitution américaine. C’est la Cour d’appel des États-Unis qui devra désormais décider si la décision de la FCC à l’égard de Huawei est justifiée ou non.

Il y a deux jours à peine, les États-Unis semblaient déjà s’apprêter à renforcer certaines restrictions à l’égard de Huawei. Pour ce faire, le pays souhaite compliquer les relations commerciales entre le pays et la marque chinoise. Il est prévu que cette dernière ne puisse plus travailler avec les fournisseurs occidentaux si elles ne fournissent pas un brevet américain.