Huawei Mate 40 Pro : un écran tactile autour de la caméra arrière ?

Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Huawei avait conçu son nouveau Mate 30 avec un module photo aussi ostentatoire ? Dans sa forme circulaire, la discrétion est loin d’être son principal atout. Cette semaine, nos confrères de LetsGoDigital ont peut-être bien mis la main sur la raison de la firme chinoise à commercialiser cette conception. Pour son prochain Mate 40 Pro, qui devrait sortir logiquement en septembre prochain, une commande tactile nouvelle pourrait encercler le module.

Il s’agirait d’une sorte d’écran, circulaire et placé tout autour des quatre capteurs photo. Il permettrait à l’utilisateur de commander son smartphone dans plusieurs situations. Son utilisation se résumerait à faire glisser notre doigt, en suivant ce mouvement circulaire. Un brevet a été déposé en milieu d’année dernière, et l’équipement serait vraisemblablement conçu pour le prochain smartphone haut de gamme remplaçant le Mate 30.

Une commande tactile à l’arrière du Mate 40 Pro

Ce n’est pas la première fois que Huawei cherche à élargir les possibilités de contrôle de ses smartphones. La plupart du temps, la marque se tourne vers la gamme des Mate pour pouvoir innover. L’année dernière, le Mate 30 proposait un écran aux bords suffisamment incurvés pour que les commandes de volumes soient accessibles directement depuis la dalle, et non plus via des boutons physiques.

Les illustrations jointes au brevet repéré cette semaine laissent à croire que cette commande tactile autour du module photo suivra la même logique. Mais pour le coup, le champ des possibilités sera encore plus large. Les utilisateurs pourront régler le volume, mais aussi faire défiler des pages, décrocher à des appels ou encore zoomer pour prendre une photo.

Est-ce qu’il s’agira d’un simple pavé tactile, ou d’un écran à part entière ? Le brevet semble imaginer le second cas. Si cela se concrétise, alors cet écran secondaire pourrait aussi afficher des messages, afficher l’heure, ou encore s’éclairer en pleine puissance pour épauler une alarme de réveil.

