Quel smartphone Huawei choisir en 2020 ?

En quelques années à peine, Huawei a réussi à se hisser dans le top 3 mondial des constructeurs de smartphones. En 2019, il a même raflé la place de numéro 2 au géant américain Apple. Pourtant, dans le même temps, Donald Trump signait un décret anti-Huawei, l’empêchant de travailler avec les entreprises américaines et, par ricochet, d’intégrer les services Google dans ses smartphones.

Après avoir accusé le coup, le géant chinois s’est lancé dans un projet pharaonique. Puisque l’embargo perdure, il développera ses propres services. Depuis le mois de septembre, Huawei propose donc des smartphones sans les services Google mais avec les services Huawei. Peu à peu, il remplace les applications Google par ses propres programmes. Le Play Store a laissé place à l’App Gallery pour répondre rapidement aux besoins des utilisateurs.

Si les nouveaux smartphones de Huawei embarquent donc ses propres services, les modèles plus anciens intègrent toujours les services Google. Ainsi, le catalogue du constructeur reste très complet. Dans cette période de transition, il n’est pas toujours évident de bien choisir son smartphone. Nous vous avons donc préparé un petit guide des meilleurs smartphones Huawei pour y voir plus clair.

Tous les modèles de ce guide ont été testés par la rédaction.

Huawei P30 Pro : roi de la photo

En attendant le P40 prévu pour fin mars 2020, le P30 Pro est le meilleur smartphone à l’heure actuel. Légèrement moins puissant que le Mate 30 Pro, il n’en demeure pas moins performant (Kirin 980 et 8 Go de RAM) et répond à tous les usages, y compris les plus gourmands. Si son encoche « goutte d’eau » lui donne un petit coup de vieux, il reste très élégant et son écran AMOLED de 6,47 pouces incurvé en met plein la vue. Sa batterie de 4200 mAh autorise une utilisation de plus de deux jours, ce qui en fait l’un des smartphones les plus endurants du marché.

Le P30 Pro embarque surtout les services Google et se distingue particulièrement par ses talents de photographe. Grâce à son triple capteur 40 + 20 + 8 mégapixels accompagné d’un ToF, il s’est imposé comme le photophone le plus complet du marché. Il s’est notamment illustré avec son téléobjectif encore inédit sur le marché à sa sortie. Le partenariat avec Leica porte ses fruits.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le P30 Pro est proposé aux alentours de 600 euros, un prix extrêmement intéressant pour un produit d’une telle qualité.

Huawei P30 : l’équilibriste

Plus compact et (très) légèrement moins puissant que la version Pro, le P30 est aussi plus abordable. Il embarque le même processeur Kirin 980 accompagné de 6 Go de RAM (contre 8 Go pour le Pro) ce qui en fait un smartphone suffisamment performant pour tous les usages gourmands.

Les réfractaires aux écrans incurvés apprécieront la dalle OLED de 6,1 pouces plate du Huawei P30. Lancé début 2019, il intègre lui aussi les services Google et donc le Play Store. Bien qu’il n’embarque pas de zoom x10 ou de capteur ToF, il reste un photophone polyvalent grâce à son triple capteur de 40 + 16 + 8 mégapixels.

Enfin, sa batterie de 3650 mAh autorise une utilisation d’une journée et demie. C’est moins que la version Pro, mais cela reste très correct. On notera également qu’il n’embarque ni la recharge sans fil, ni la recharge inversée. Mais grâce à son tarif de 450 euros (à l’heure où nous rédigeons ce guide), il s’impose comme une excellente alternative au P30 Pro.

Huawei Mate 30 Pro : le plus haut de gamme, sans Google

Sur le papier, le meilleur smartphone Huawei en terme de performances est le Mate 30 Pro. Le smartphone Huawei le plus récent est aussi le premier à ne pas intégrer les services Google, ce qui est un véritable frein à l’achat, surtout en France. Le Mate 30 Pro n’en demeure pas moins un excellent smartphone. Son design résolument haut de gamme cache une fiche technique tout aussi premium.

Ecran OLED de 6,53 pouces, processeur Kirin 990, triple capteur photo de haut vol, il brille dans tous les domaines. Le Mate 30 Pro se paie même le luxe d’intégrer une technologie de reconnaissance faciale comparable à Face ID. Enfin, comme tous les smartphones de la gamme Mate, il affiche une autonomie d’au moins deux jours (selon votre utilisation) et hérite du trio gagnant recharge rapide, sans fil et inversée.

Si vous êtes prêts à vous passer des services Google, le Mate 30 Pro incarne donc la Rolls de chez Huawei. Toutefois, son prix compris entre 800 et 1000 euros mérite d’y réfléchir. Car les services Huawei sont encore en développement et ne prennent pas en charge toutes les applications les plus populaires, notamment Youtube.

Huawei Mate 20 Pro : toujours complet

Lancé fin 2018, le Mate 20 Pro reste à ce jour un smartphone très complet. Surtout, il permet de contourner l’absence de services Google chez son successeur. A sa sortie, il s’est imposé comme un ténor du marché. Et pour cause, il disposait des meilleures technologies de l’époque.

Parmi ses points forts, son écran OLED incurvé de 6,39 pouces avec définition QHD+ est sans doute le plus séduisant. Son design tout en verre avec son module photo carré lui confèrent une certaine originalité.

Sous le capot, la puce Kirin 980 et son double NPU en font un smartphone performant et répondant aux usages les plus exigeants. A son excellente autonomie s’ajoutent la recharge rapide, sans fil et inversée.

Grâce à son triple capteur photo il s’était imposé comme l’un des meilleurs photophones du marché à sa sortie. Depuis, d’autres modèles font mieux mais il reste très bon et polyvalent. Proposé aux alentours de 600 euros, il entre en concurrence directe avec le P30 Pro. Les deux modèles se distinguent surtout par leur format, la gamme Mate ayant toujours été plus imposante.

Huawei Mate 20 : une valeur sûre

Si le Mate 20 Pro est encore trop cher pour vous, le Mate 20 devrait vous séduire. Proposé aux alentours de 400 euros, il embarque lui aussi la puce

Kirin 980 et un triple capteur photo très efficace.

Pour réduire les coûts (et donc le prix final) Huawei a fait quelques concessions sur l’écran. Pas d’OLED pour le Mate 20 mais une dalle IPS LCD de 6,53 pouces avec une encoche réduite et surtout un format plat. Enfin, notons que le Mate 20 affiche lui aussi une excellente autonomie.

Huawei P Smart 2019 : le bon rapport qualité-prix

Si on connaît Huawei pour ses smartphones haut de gamme, le géant chinois sait aussi concevoir des modèles beaucoup plus abordables. Avec le P Smart 2019, le constructeur mise sur les essentiels.

Puce Kirin 710, 3 Go de RAM, écran IPS LCD Full HD+ de 6,21 pouces, batterie de 3400 mAh et double capteur photo (13 + 2 mégapixels) : la fiche technique ne fait pas rêver mais répond aux besoins d’un utilisateur lambda. Il dispose même de suffisamment de puissance pour jouer aux jeux 3D avec une qualité très correcte.

Il embarque en prime EMUI 9 basé sur Android 9.0 Pie avec tous les services Google. Pour 150 à 200 euros selon les versions, le P Smart 2019 permet de se faire plaisir avec un petit budget.

Comme nos autres guides, celui-ci évoluera au fil du temps. Huawei lance régulièrement de nouveaux modèles pour tous les besoins et tous les budgets. En 2020, et probablement pour les années suivantes, le géant chinois s’appuiera sur ses propres services ainsi que son App Gallery. A termes, il souhaite s’imposer comme une alternative à Android/Google et iOS. Un pari audacieux, mais pas irréaliste.