Huawei se moque de la keynote Apple pour rappeler qu’il présente le P30 Pro aujourd’hui

Hier soir, Apple a présenté une série de nouveaux services durant une keynote spéciale : un abonnement Apple News, un abonnement pour accéder à des jeux premium, une carte bancaire et un service de streaming vidéo. Comme nous vous l’expliquions précédemment, il s’agit d’un tournant stratégique pour Apple qui voit ses ventes d’iPhone baisser et qui pourrait donc compenser cela avec ces nouveaux services.

Huawei, quant à lui, est toujours à fond sur les smartphones. Et aujourd’hui, il présente ses nouveaux porte-étendards lors d’une keynote à Paris (14h HNEC). Pour faire la promotion de cet événement, durant lequel le P30 Pro sera enfin officialisé, Huawei s’est donc moqué de la keynote d’Apple.

“Merci pour l’échauffement, Tim”, lit-on sur l’affiche publiée par Huawei sur Twitter. Celle-ci rappelle également l’heure de la conférence de présentation du P30 Pro. Sur la publication, on lit : “Merci pour l’échauffement, maintenant sur l’événement principal…”. Celle-ci est accompagnée du hastag #RewriteTheRules (réécrire les règles).

Thanks for the warm up, now on to the main event… #RewriteTheRules #HuaweiP30#AppleEvent pic.twitter.com/DBn72uZE3Z

— Huawei Mobile IE (@HuaweiMobileIE) March 25, 2019