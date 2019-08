I-Land, une série prometteuse pour Netflix ?

Il y a un peu moins de 10 ans, la série Lost se terminait après pas moins de 121 épisodes. Un monstre sacré de la télévision qui nourrit encore de nombreux débats. Malgré des rumeurs récurrentes, le reboot n’est pas encore à l’ordre du jour. Mais, les fans éplorés, pourraient bien trouver une certaine satisfaction avec la série I-Land qui débarque sur Netflix au mois de septembre. On vous fait les présentations.

I-Land, un Lost 2.0 ?

On vous parlait déjà de ce projet il y a environ un an, quand il a été confirmé pour la première fois par Netflix. Les prémices initiaux sont connus et surtout, parlent à la majorité des amateurs de série. Un groupe de 10 inconnus se retrouvent sur une île déserte pour ce qui semble être une sorte de télé-réalité. Mais rien ne va se passer comme prévu et l’environnement devient pour le moins hostile. Le groupe décide donc de se lancer dans une randonnée sauvage pour avoir l’espoir de rentrer chez eux.

La bande-annonce est très particulière puisque l’ambiance initiale est celle d’une colonie de vacances pour jeunes adultes délurés, un sea, sex and sun qui invite au voyage. Mais, très vite, les choses changent. Reste à savoir où se trouve dans tout ça, la portion de réalité et celle de mise en scène pour un éventuel show comme le laissent penser les écrans de surveillance à la fin de la bande-annonce. Certains pourront aussi penser à Siberia, la série diffusée en 2013 sur NBC qui mêlait action et télé-réalité au fin fond du grand nord russe.

Du côté du casting, on trouve Kate Bosworth, Natalie Martinez, Kota Eberhardt et Michelle Veintimilla.

Rendez-vous le 12 septembre pour se faire une première opinion. Soyez sûrs que l’on reviendra vous dire ce qu’on en pense à ce moment-là.