Portant le nom de Ice Check, l’application créée par Raina McLeod permet de vérifier si la machine à glace du McDonald’s dans lequel vous vous rendez est cassée.

Les machines à glace des McDonald’s semblent être un sujet particulièrement sensible aux USA puisque The Verge rapporte que même le Wall Street Journal s’est penché sur la question. L’objectif était de savoir pourquoi ces dernières étaient si souvent en panne dans la majorité des restaurants McDonald’s. Le journal américain explique qu’il faut 4 heures pour nettoyer ces machines tous les jours et que 11 étapes sont nécessaires au processus. Le quotidien développe de la sorte : « Si quelqu’un commandait une glace pendant que les employés nettoyaient les machines, ils disaient souvent qu’il était en panne plutôt que de le remonter ». En tout cas, c’est une problématique à laquelle a souhaité répondre Raina McLeod avec son application Ice Check.

Le McFlurry, une institution aux Etats-Unis

Le McFlurry est une telle institution aux Etats-Unis que sa créatrice se voit comme une activiste. Raina McLeod explique à DC Inno : « Pourquoi cette grande compagnie ne nous donnerait-elle pas ce qu’on veut quand on le veut ? […] Je me sens comme une militante, et c’est bizarre à dire. Je pense vraiment que les gens devraient avoir ce qu’ils veulent ». Comprendre : ne pas marcher inutilement vers un fast-food qui n’a pas de glace.

Concernant le fonctionnement de Ice Check, il suffit de localiser un McDonald’s et l’application se chargera de dire si la machine tant convoitée fonctionne. Pour cela, il faut que de nombreux utilisateurs vérifient le statut de la machine et le reporte sur l’application. Le propriétaires de franchise peuvent aussi indiquer l’emplacement de leur McDonald’s et signaler si les machines sont en panne ou non. Néanmoins, l’investissement des franchisés de la firme auprès de l’app n’est pas encore prouvé.

Pour l’instant, l’app est seulement disponible sur iOS aux USA.

Au milieu des applications présentes dans l’App Store, il y en a maintenant une consacrée aux machines à McFlurry. Pourquoi pas.