Le salon des Simpson, de Friends ou de Stranger Things pourrait être le vôtre

Le géant du meuble suédois continue de sortir des campagnes publicitaires étonnantes et originales. La marque met une fois de plus en avant son savoir-faire lorsqu’il s’agit d’adapter les codes de la pop culture à l’univers de l’ameublement et de la décoration.

Sa nouvelle publicité nous vient tout droit des Émirats Arabes Unis. IKEA, en collaboration avec Publicis Spain, a imaginé une série de mises en scène dans lesquelles elle reproduit les salons de trois séries cultes tout en utilisant ses propres meubles. Le résultat est d’une redoutable efficacité et assez impressionnant puisqu’on reconnaît au premier coup d’œil quelle décoration correspond à chacune des séries. L’absence de mention des Simpson, de Stranger Things ou de Friends montre d’une part le savoir-faire d’IKEA mais permet aussi à l’entreprise de se prémunir contre d’éventuels procès en droits d’auteur.

De la décoration pour tous

Cette opération de communication sobrement intitulée « For Real Families » a pour objectif de mettre en évidence le choix et la grande variété de produits chez IKEA en proposant dans son catalogue des produits iconiques et identifiables par tous. C’est aussi un moyen de prouver qu’elle peut répondre à (presque) tous les besoins en matière de décoration.

« Nous avons donné vie aux salons emblématiques des familles les plus aimées de tous les temps, grâce à une multitude de combinaisons de meubles de styles et de tailles variés – et à des prix abordables, explique IKEA sur son site. Nous avons regroupé tous les produits pour chaque pièce, il est donc facile de recréer ce que vous voyez ici chez vous ». À titre indicatif, il est désormais possible de s’offrir un fauteuil des Simpson pour 1795 dirham, soit 440 euros, ou les guirlandes des Byers pour 29 dirham, soit l’équivalent de 7 euros.

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire si vous prévoyez une « soirée série » entre amis chez vous. Pour les parties de FIFA, on attend désormais la proposition d’IKEA.