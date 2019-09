Il est désormais possible d’effectuer une recherche Google avec une capture d’écran

Google serait en train de travailler sur la fusion de deux fonctionnalités mobiles : « Edit & Share screenshots » et « What’s on my Screen ». 9to5 Google explique que de ces deux fonctions pourrait naître « Smart Screenshots ». En effet, la version 10.61 de l’application Google Search, fait apparaître une nouvelle barre d’outils lorsque vous effectuez une capture d’écran. Comme c’était déjà possible, on peut éditer, et partager la capture d’écran, mais dorénavant une nouvelle option est présente, il s’agit de Lens.

Cette option permet d’effectuer une recherche avec une simple capture d’écran. La recherche se focalisera sur l’image capturée, on en découpant des éléments visuels importants. Les outils actuels d’annotation, de recadrage et de partage, quant à elles, ne devraient pas être modifiés. Pour le moment, rien ne précise si cette fonction sera disponible sur toutes captures d’écran, ou seulement celles prises dans Google Search.

Google prévoit d’autres nouveautés

9to5 Google a également découvert que Google cherche à développer le déverrouillage facial. Plusieurs preuves suggèrent que vous pourrez utiliser votre visage pour authentifier les paiements via l’application Google Search. Le Pixel 4 de Google offrira cette technologie, il va donc de soi que nous verrons cette fonctionnalité faire ses débuts sur ce smartphone en premier.

Il ne faut pas oublier que Google est avant tout un moteur de recherche, avant d’avoir donné son nom à l’une des entreprises les plus influentes au monde, qui ne se concentre plus uniquement à la recherche en ligne. Pourtant, la firme de Mountain View cherche en permanence à améliorer son outil de recherche, en l’agrémentant constamment de nouvelles fonctionnalités. Alors que le format AMP évolue, il propose désormais les stories dans les résultats de recherche.

De plus, Google enrichit ses résultats de recherche avec de la réalité augmentée. Pour le moment, c’est limité à des images en 3D représentant des animaux en taille réelle. Mais Google pourrait utiliser cette fonctionnalité pour d’autres catégories comme le shopping.